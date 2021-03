Yolanthe Cabau in Netflix film Just Say Yes [video] - Apparata

Een nieuwe Nederlandse Netflix-film komt eraan: Just Say Yes. Actrice Yolanthe Cabau speelt er de hoofdrol in.

Netflix heeft de eerste uitgebreide trailer vrijgegeven van de film Just Say Yes. Een romantische komedie waar we normaal gesproken niet echt de aandacht aangeven. Dit keer maken we een uitzondering vanwege het Nederlandse tintje aan de film. Onder andere de 35-jarige Yolanthe Cabau heeft de hoofdrol te pakken in deze titel.

Nee, van deze film hoef je geen Oscars te verwachten. En gezien het grote aantal meh’s met Netflix-films, verwachten we ook van deze titel geen wonderen. Zeker romantische komedies zijn niet de sterkste titels op Netflix.

Just Say Yes verschijnt 2 april op de Amerikaanse streamingdienst. In de trailer is te zien hoe de ex van Wesley Sneijder de hoofdrol vervult. Cabau speelt de rol van Lotte, die de perfecte bruiloft wil organiseren.

Niet alleen Nederlanders, maar abonnees van Netflix over de hele wereld kunnen straks deze titel bekijken. Wat zou de internationale reactie zijn op deze Hollandse romcom?