YouTube- aanbevelingen verbeteren kan hierdoor

Super irritant soms die YouTube- aanbevelingen. Maar er zijn manieren om deze aan te passen of zelfs helemaal opnieuw te beginnen.

YouTube is alweer heel lang geleden overgenomen door Google. En dat laatste bedrijf is heel goed om je zoekgeschiedenis bij te houden. Hiermee proberen ze je allemaal suggesties voor te schotelen, om maar zo lang mogelijk op hun platformen te blijven. Bij YouTube is dit niet anders.

Betere aanbevelingen YouTube

YouTube ’s verdienmodel is dat mensen kijken naar hun content. Hoe langer en hoe meer, hoe beter. Ze proberen je dus een soort van verslaafd te krijgen. Als je een leuk filmpje hebt gekeken, komt het platform zelf met allerlei suggesties voor andere filmpjes. Op basis van je kijkgedrag en zoekopdrachten. Op zich niet heel erg, want je vindt dat blijkbaar leuk. Maar soms heb je net iets verkeerd gezocht, of was het filmpje toch niet zo leuk. Dan is het zaak om je geschiedenis te wissen.

Dat is heel simpel, maar toch weinig mensen doen het. Er is een mogelijkheid om niet alles in één keer te wissen, maar gewoon een paar filmpjes. Ga dan naar YouTube toe en log in. Bij de app ga je naar ‘Bibliotheek’ en dan naar ‘Geschiedenis’. Hierna kom je in de geschiedenis met alle bekeken filmpjes. Ga op de drie puntjes staan en klik erop. Nu kan je het verwijderen. Ook op de site werkt het zo, alleen dan nog makkelijker. Links in het menu zie je het kopje ‘Geschiedenis’. Klik daarop en daarna kom je bij je geschiedenis. Hier zie je je gehele kijkgeschiedenis. Naast het filmpje staat een kruisje, klik daarop om het te verwijderen.

Alles weg!

Ben je er wel klaar mee en wil je alles weg hebben. Dat kan. Ga dan naar ‘Mijn Google- activiteit’. Dit is de site van Google dat alles van jou bijhoudt. Best wel eng hé? Maar goed, daar is ook de mogelijkheid bij ‘Geschiedenis beheren’ om alles in één keer weg te kieperen.