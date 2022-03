YouTube brengt gratis TV-series uit met een nare twist

Afbeelding via YouTube

Er is een manier om gratis duizenden TV-series en films te kijken via YouTube, maar dan moet je wel wat reclame incasseren.

YouTube is al lang niet meer een platform waar alleen kattenfilmpjes op gekeken worden. De videowebsite kan immers inspiratie halen uit de immense populariteit van streamingdiensten. Niet gek dus, dat het bedrijf ruim 4000 afleveringen van populaire TV-series in de Verenigde Staten gratis online gooit. Er is maar één klein nadeeltje: reclame.

YouTube met reclame

Gebruikers kunnen in de V.S. (of eventueel met een VPN) gratis films en tv-series checken. Volgens YouTube gaat het om zo’n 4000 gratis afleveringen van shows , waaronder Hell’s Kitchen en Midsomer Murders. Ook zijn er ruim 1500 gratis films te bekijken via de nieuwe dienst.

Maar gratis is natuurlijk niet echt gratis, gezien YouTube je wel af en toe reclame voorschotelt. Dit werkt vergelijkbaar met hoe normale YouTube-video’s je advertenties tonen; eens in de zoveel minuten komt er een al dan niet overslaanbare advertentie tevoorschijn. Zoals bij het normale platform kunnen gebruikers met een YouTube Premium-account volledig zonder advertenties content bekijken.

Hoe zit het met ons?

Vooralsnog heeft YouTube niets bekengemaakt een internationale release van het concept. Gratis TV-series en films zijn op het moment van schrijven alleen in de V.S. beschikbaar.

Het is duidelijk dat de videodienst wil concurreren met streamingdiensten. Er zal op ten duur ongetwijfeld een specifiek streamingabonnement komen. YouTube belooft tot 100 nieuwe afleveringen en films per week aan de catalogus toe te voegen.