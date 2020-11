YouTube gaat een keer niét de slechtste video ooit maken - Apparata

YouTube slaat hun traditionele en alom gehate Rewind compilatievideo dit jaar over. Het platform deelt tevens een mooie boodschap.

Gebruikers kijken dagelijks 5 miljard videos en de meeste daarvan zijn leuk. Soms zit er daarentegen zo’n verschrikkelijk filmpje tussen, dat praktisch unaniem op de dislike-knop gedrukt wordt. Hoewel we niet zo goed in de toekomst kunnen kijken, is eigenlijk één ding zeker welk filmpje dat altijd is. Niet Jake Paul, niet dit tergende kinderliedje en niet deze overgeproduceerde K-pop muziek is het meest gehaat op YouTube. Het is namelijk YouTube zelf met Rewind! Maar 2020 is anders dan anders…

YouTube Rewind

Videoplatform YouTube brengt jaarlijks een samenvatting uit van de ‘hoogtepunten’ van videocontent van dat jaar in de vorm van YouTube Rewind. Dat is een traditie die al sinds 2010 loopt. Precies gelijk met de traditie om de filmpjes van het platform zelf unaniem te haten.

Dit jaar maakt YouTube (gelukkig) geen Rewind video, waarmee ze effectief de titel ‘meest gehate video van 2020’ uit handen geven. De reden is overigens wel redelijk nobel. Het platform schrijft in een tweet dat ze het niet gepast vinden om in dit gekke jaar een compilatie te maken.

Sinds 2010 maken we aan het einde van ieder jaar een Rewind: een terugblik op de meest impactvolle content creators, videos en trends. Of je het nou leuk vindt – of alleen 2018 herinnert – Rewind was altijd als viering voor jou bedoeld.



Maar 2020 was anders. Het voelt niet goed om gewoon door te gaan alsof er niets aan de hand is. Dus we pauzeren Rewind dit jaar.



We weten dat veel van het goeds dat gebeurde in 2020 gemaakt is door jullie. Jullie vonden nieuwe manieren om mensen op te vrolijken, te helpen verwerken en om ze te laten lachen. Jullie hebben een moeilijk jaar oprecht draaglijker gemaakt. YouTube over het pauzeren van Rewind

Enerzijds is het natuurlijk slimme corporate marketing van het grootste videoplatform. Maar tegelijkertijd zit er zelfspot over de YouTube Rewind van 2018 in. Hoe dan ook, geen Rewind dit jaar, maar daar zullen de meesten niet rouwig om zijn. Aan de andere kant, was een cringy filmpje van YouTube maar het slechtste wat er op dit moment in de wereld gaande was!