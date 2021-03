YouTube gaat zich nog meer bemoeien met de filmpjes die jij kijkt - Apparata

Binnenkort zal YouTube een nieuwe functie introduceren, waarmee het nog meer invloed heeft op de filmpjes die jij bekijkt.

YouTube verdient grof geld aan het vertonen van reclames bij de filmpjes die wij allemaal op het platform bekijken. Het bedrijf heeft nu iets gemaakt waarmee het producten in je filmpjes kan detecteren. YouTube weet dus van te voren welke producten er in het filmpje voorkomen. Hiermee weten zij dus wat jij interessant vindt.

Doel nieuwe functie YouTube

Volgens YouTube is het doel mensen te helpen. Dat geloven we graag, maar het bedrijf helpt natuurlijk zichzelf ook. Misschien wel meer, want zitten we hier echt op te wachten? Dit helpt YouTube enorm om producten gerichter aan te bieden. En we zien al zoveel advertenties op het kanaal. Als het de ‘reguliere’ advertenties vervangt, is het misschien wel een mooie toevoeging.

YouTube zegt daarover:

We experimenteren met een nieuwe functie die een lijst weergeeft van producten die in sommige video’s zijn gedetecteerd, evenals gerelateerde producten

Innovatief

Deze nieuwe functie van YouTube is wel een innovatief idee. Het gewoon tussendoor plaatsen van een advertentie is jarenlang al normaal, maar is nauwelijks doorontwikkeld. Een volgende innovatieve stap, daar is wel iets voor te zeggen. Ook verschillende deskundigen zeggen dit, het zou mogelijk gaan om een grote verandering in het aanbieden van producten. Op dit moment wordt de functie getest in Amerika. Wanneer het goed werkt, kan het snel wereldwijd uitgerold worden.

Kijk je graag naar autofilmpjes, dan zou je zomaar onderop een advertentie kunnen zien van de auto die in het filmpje voorkomt. Of zit je een top 10 van smartphones te kijken, dan zou het mogelijk zijn dat één van die telefoons gepromoot wordt.

Afbeelding via YouTube

YouTube zegt daarop dat gerelateerde video’s met aankoopopties van dat product dus mogelijk zijn. We zien de kansen, maar ook de nadelen. Nog meer reclames? Of juist advertenties die we willen zien, zodat we af zijn van de vervelende algemene advertenties waar niemand op zit te wachten.