YouTube in 4k op Android is er helemaal klaar voor - Apparata

Heb je een smartphone met HDR en 4k capaciteiten, dan wil je daar gebruik van maken ook. Dat kan straks met YouTube 4k op Android.

Er zijn nog maar weinig smartphones met een echt 4k scherm. Sony loopt op dat vlak voorop met enkele Xperia-modellen. In principe kun je met een nieuwe update echter elke ondersteunende Android smartphone YouTube in 4k bekijken. Maar zonder een 4k scherm met HDR merk je daar natuurlijk niet zoveel van.

YouTube komt officieel met 4k ondersteuning naar de Android app. Diverse high-end telefoons zijn er al klaar voor, maar de Amerikaanse videosite was dat nog niet. Terwijl je op desktop al video’s in 8k kunt bekijken, was de app van het merk gelimiteerd tot 1080p kwaliteit. Daar komt nu verandering in.

De update moet nog uitgerold worden. De verwachting is dat dit nog deze maand gaat gebeuren. Je kunt een video in 4k bekijken door de kwaliteit te verhogen naar 2160p. Een vereiste is natuurlijk wel dat de video überhaupt in 4k bekeken kan worden.

YouTube in 4k op Android: nu de smartphones nog

Het aanbod van 4k smartphones is nog niet heel uitgebreid anno 2021. De meeste high-end smartphone hebben inderdaad een hoge resolutie, maar nog niet op 4k niveau. De resolutie van de gloednieuwe Samsung Galaxy S21 is bijvoorbeeld 2.400 x 1.080. Ter vergelijking, 4k resolutie betekent 3840 × 2160. (via Android Police)