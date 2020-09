YouTube in opspraak, populairste streamers megapopulair - Apparata

Nu ligt YouTube onder vuur, maar het aantal abonnees van populaire streamers loopt op.

Iedere internetter kent natuurlijk het filmpjeskanaal YouTube. Inmiddels ligt het platform onder vuur. Een ex-medewerker klapt uit de school en men steekt hand in eigen boezen. Ondertussen krijgen de populairste YouTubes enorm veel abonnees.

Ex-medewerker YouTube klapt uit de school

Het moderaten van forums is wellicht een van de vervelendste banen in de computerwereld. Je leest de hele dag ellende en wordt geconfronteerd met de meest smerige filmpjes of commentaren. Ook kan je als moderator zelf flink de pineut zijn als je iets blokkeert en men de aanval op jou opent.

Nu hebben de meeste social mediabedrijven, waaronder YouTube en moederbedrijf Google daar procedures voor. Een ex-medewerkster die een zaak aanspant laat zien dat dit niet altijd even goed uitpakt.

Zij meldde zich met klachten bij de interen hulpverleners. Door onderbezetting moest ze te veel ellende zien. De coaches die haar daarbij hielpen hadden rare methodes. Zo adviseerde de een om illegale drugs te nemen en kwam een ander met de suggestie om op God te vertrouwen.

Daarnaast bleken de gesprekken door de hulpverleners met haar management gedeeld te worden. Tot overmaat van ramp was het verboden om externe hulpverleners te bezoeken. Geheimhoudingsbedingen sloten die mogelijkheid exclusief uit. Ze claimt hierdoor PTSS opgelopen te hebben en stelt YouTube aansprakelijk. Dat kan een dure aangelegenheid worden, want Facebook betaalde in mei een schikking van $ 52 miljoen in een vergelijkbare zaak.

YouTube slaagt niet in moderation

Overigens is YouTube zich er terdege van bewust dat moderation een probleem is. Hiervoor schakelde zij dit voorjaar kunstmatige intelligentie in omdat het, zoals bovenstaand verhaal illustreert, wel erg zwaar wordt voor menselijke moderators. Nu blijkt echter dat zij te veel censureren. Men wil dus nu toch weer meer mensen inzetten.

Streamingsdienst groeit uit jas

Het probleem voor YouTube wordt groter nu er door de Coronacrisis meer gestreamd wordt dan ooit. Dit zien we ook terug in de livestream van de 50 grootste accounts.

Waar het eerder nog nieuws was dat Pewdiepie door 100 miljoen volgers brak is dat nu al ver achterhaald en komt hij niet eens meer in de buurt van de eerste plaats.

