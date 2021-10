YouTube knikkert president van hun platform af

Sociale media die het welletjes vinden wat betreft de uitspraken van sommige figuren: het gebeurt. Nu ook weer nu YouTube de president van Brazilië even tijdelijk van hun platform af heeft gegooid.

Het is al een tijdje een discussie in hoeverre een sociaal medium moet ingrijpen wat betreft misinformatie en bijvoorbeeld intimidatie via sociale netwerken. De één zegt dat het kapot gereguleerd moet worden en de andere gelooft in het recht van vrije meningen. In ieder geval is het al gebeurd dat belangrijke figuren met dank aan het verspreiden van onjuiste opvattingen al gedag mag zeggen tegen hun accounts op sociale media, denk maar aan de Twitter-ban van Donald Trump.

YouTube bant president

Nou is er weer een geval waarin een president van een sociaal medium gegooid wordt. In dit geval de Braziliaanse president Jair Bolsonaro die van YouTube afgegooid werd. Bolsonaro kreeg door de media eerder al de gekscherende naam ‘tropische Trump’, omdat de Braziliaanse president ook een wat omstreden leider is die geen blad voor de mond neemt. Dat ging YouTube een stapje te ver met een ban als gevolgd.

Uitspraken COVID

Bolsonaro schond namelijk het YouTube-beleid rondom uitspraken die met COVID-19 te maken hebben. YouTube haalt aan dat de video van president Bolsonaro wilde beweren dat coronavaccins andere ziektes en infecties veroorzaken. Deze uitspraak werd gebaseerd op een onjuist statement waarin een verband tussen coronavaccins en aids werd beweerd.

Ban

De Braziliaanse president moet ‘slechts’ een weekje even iets anders doen dan uploaden op YouTube, want zo lang is de opgelegde schorsing. Dit is de tweede keer dat Bolsonaro de richtlijnen schendt op het platform. Het account blijft dus wel bestaan.