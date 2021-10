YouTube komt met handige functie

Kijken op YouTube doen we allemaal. En wel op verschillende apparaten. YouTube komt daarvoor met een handige functie die ons leven makkelijker maakt.

Even een filmpje kijken op je smartphone. Helaas, je kunt hem niet afkijken. Daarna zit je weer op je laptop en denkt: ‘verhipt, ik ga dat filmpje nu even afkijken’. Vaak ben je hem dan kwijt. Als je hem dan toch weer vindt, dan moet je er weer doorheen scrollen om er achter te komen waar je was. YouTube lost dit nu op.

Handige functie YouTube

Daarom heeft YouTube een nieuwe functie waarmee je snel kunt overschakelen van smartphone naar desktop wanneer je een video bekijkt, meldt 9to5Google. Als je iets bekijkt in de YouTube-app op Android of iOS en afsluit voordat het klaar is, wordt er een minispeler met dezelfde video in de benedenhoek geopend wanneer je YouTube op internet start. In plaats van de kanaalnaam weer te geven, zoals gewoonlijk, wordt echter “Doorgaan met kijken” onder de titel weergegeven. Handig!

Hoe?

Als je op de afspeelknop klikt, wordt het afspelen in de minispeler gestart. Of je kan deze uitvouwen om het filmpje te openen. De functie maakt het mogelijk om sneller naar een video te gaan die je al hebt bekeken, bijvoorbeeld als je thuiskomt nadat je in de trein hebt gezeten. Anders zou je, tenzij je ‘later bekijken’ hebt aangevinkt, je geschiedenisgedeelte moeten controleren en de video vanaf daar moeten ophalen.

De functie lijkt nu uitgerold te worden voor het publiek. Niet iedereen heeft het gelijk, blijkt uit meerdere berichten op forums. Het kan dus nog wel even duren voordat jij de functie kan gebruiken.