YouTube perfectioneert videos kijken met ‘chapters’

Met YouTube chapters kun je nu ontzettend gemakkelijk binnen een video navigeren naar het stukje dat jij nodig hebt.

Het kijken van een video op YouTube is zojuist een stuk gemakkelijker geworden door de introductie van ‘chapters’. Stel, je bent op zoek naar een specifiek stukje informatie. Maar de eindeloos lange video geeft ook allerlei info waar je niet op zit te wachten. Met YouTube chapters krijg je voortaan ‘hoofdstukken’ in lange filmpjes. Zo navigeer je makkelijker en bespaar je potentieel een hoop tijd.

Zo werken YouTube chapters

Na een uitvoerige test laat YouTube op Twitter weten dat chapters nu officieel uitgerold worden. Content creators kunnen voortaan in de video descriptie zogenoemde ‘time stamps’ toevoegen. Deze markeringen geven bijvoorbeeld in een video de intro, de inhoud en de conclusie aan. YouTube vertaalt die time stamps nu direct naar de video-interface. Zo kun je dus in het filmpje zelf zien waar je moet zijn, als je bijvoorbeeld alleen de conclusie van een review wilt zien. Je klikt dan op het stukje ‘review’ in de tijdlijn en boem, je bent er.

Voorheen moest je nogal eens door een video scannen. Constant een stukje moeten doorspelen of de preview zorgvuldig bestuderen is daarentegen niet heel gebruiksvriendelijk. Met de chapters wordt informatieoverdracht in een filmpje nog efficiënter.

Dat is wel ervan uitgaande dat videomakers gebruikmaken van de functie. Het is aan de creator om de tijd te investeren om time stamps aan te maken. Dat heeft natuurlijk weinig zin bij gameplay-video’s, korte films of je leuke kattenfilmpjes. Maar in bijvoorbeeld vlogs, instructie-video’s of reviews kan het ontzettend handig zijn.

