YouTube Premium Lite: in stilte, maar best aantrekkelijk

Zonder bombarie lanceerde YouTube een nieuwe versie van YouTube Premium genaamd Lite. Dat hadden ze best wat meer mogen adverteren, want het klinkt erg aantrekkelijk.

Je kent het wel: je bent gewoon een filmpje van je favoriete YouTuber aan het kijken en plots wordt je onderbroken door een vrouw die vraagt of je last hebt van schimmel in je privé-regio. Erg vervelend en steeds meer de nieuwe realiteit. Kort door de bocht is het een soort vrijheidsutopie: des te meer advertenties midden in je video die vervelend zijn voor de kijker, des te meer geld de videomaker genereert. Het YouTube-verdienmodel wordt steeds omslachtiger en veel YouTubers willen er gewoon nog een slaatje uit slaan.

YouTube Premium

Jij als gebruiker hebt een oplossing. Voor slechts 11,99 euro per maand kun je upgraden naar YouTube Premium. Dan geniet je van video’s zonder advertenties, maar krijg je ook toegang tot video’s downloaden zodat je ze niet van je data-abonnement hoeft te streamen, de mogelijkheid om de app te sluiten zonder dat je video stopt met spelen en toegang tot YouTube Music. 144 euro per jaar is best een duur grapje, maar dan krijg je wel wat. Misschien wel iets te veel.

YouTube Premium Lite

Stilletjes heeft YouTube namelijk Premium Lite toegevoegd aan de lijst met abonnementen. Dat werd ontdekt door een Redditor uit Scandinavië en een Nederlander die zijn bevindingen deelde op Resetera. Beide waren gewoon eens aan het neuzen in de mogelijkheden voor YouTube Premium, de gebruiker op Resetera wilde zijn reguliere YouTube Premium cancellen waarna YouTube zelf de Lite versie aanraadde. Zoals onderstaand is de optie nu ook beschikbaar als je het gewoon opzoekt.

Wat is YouTube Premium Lite? Simpel: gewoon YouTube zonder advertenties, voor net niet de helft van het geld. Het kost namelijk 6,99 euro per maand om de uitgeklede versie van YouTube Premium te bemachtigen. Dit werd niet grootschalig aangekondigd door YouTube: je moet het gewoon tegenkomen zeg maar. Waarom YouTube het niet grootschalig aankondigde is niet bekend maar wij kunnen een gokje wagen: ze willen je zo veel mogelijk verleiden om de dure versie van 11,99 euro per maand te kopen.

Aantrekkelijk, maar…

Jammer, want YouTube Premium Lite klinkt best aantrekkelijk. Gewoon geen gezeik meer met advertenties en verder blijft alles hetzelfde. 6,99 per maand is echter nog steeds niet extreem goedkoop (je koopt hiervoor bijvoorbeeld ook Amazon Prime of bijna Netflix, twee veel uitgebreidere diensten) en een aantal Premium features van YouTube, met name kunnen doorspelen terwijl je de app niet gebruikt, is leuk om te hebben.

Maar goed, je kunt dus YouTube Premium Lite aanschaffen als je YouTube Premium net even te heftig vindt. Advertentievrij kijken is namelijk wél gegarandeerd.