YouTube probeert Netflix-kijker te paaien met Bieber docu

Ook YouTube is serieus met zijn content





YouTube is zoveel meer dan een platform waar je leuke kattenfilmpjes op kunt kijken. Dat wil de Amerikaanse videodienst ook graag uitstralen. Met diverse projecten probeert de site te concurreren met diensten als Netflix en Disney+.

In een nieuwste troef kondigt YouTube een documentaireserie aan. Het gaat hier om een tiendelige serie over de Canadese artiest Justin Bieber. De eerste aflevering verschijnt 27 januari op YouTube. De docu volgt Bieber in aanloop naar zijn nieuwste album Yummy. Voor het eerst in vier jaar heeft de zanger weer een album gemaakt. De release van dit album is morgen.

Het is de tweede keer dat YouTube een docuserie maakt met een artiest in de hoofdrol. Eerder deed het Amerikaanse bedrijf iets vergelijkbaars met een serie rondom Johnny Cash. De documentaire zal te zien zijn op het YouTube-kanaal van Bieber. Naast een kijkje achter de schermen zijn er ook exclusieve interviews, waaronder met de vrouw van de artiest, Hailey Bieber.