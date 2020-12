Nederlandse video in top 10 best bekeken YouTube video’s [video]

YouTube Amerika komt met Nederlandse verrassing in jaaroverzicht.

Het einde van het jaar nadert en dat betekent lijstjestijd. YouTube, die haar legendarisch slechte ‘Rewind video’ dit jaar achterwege laat trapt het overzichtsseizoen wel af met een overzicht van de best bekeken video’s, muziekvideo’s en makers van Amerika. Tussen veel onbekende namen staat ook een Nederlandse verrassing. Wij delen de lijst en de populairste clips.

De top trending video’s op YouTube US

We beginnen direct met de meest trendy video’s, waar YouTube tot frustratie van de makers steeds meer aan verdient.

Op 3 vinden we Saturday Night Live met de opening van het eerste debat van de presidentsverkiezingen in Amerika. Hoewel de video pas op 4 oktober werd gepubliceerd kreeg deze al ruim 29,9 miljoen views.

Op de tweede plaats vinden we een video van Mark Rober. Hij had het probleem dat eekhoorns het vogelvoer uit zijn vogelhuisje stalen. Hierop bouwde hij een high tech voedingsinstallatie voor vogels waar eekhoorns geen kans kregen. Klaarblijkelijk was hij niet de enige met dit probleem. De video, die op 24 mei geplaatst is, kreeg namelijk 49,9 miljoen weergaven. Of dat terecht is? Oordeel zelf maar.

De winnende video is van Dave Chappelle. Hij plaatste op 11 juni de video ‘Netflix is a joke’. Met ruim 29 miljoen weergaven werd dit de meest trending video voor YouTube in Amerika.

Nederlands succes bij YouTube Amerika

In de top 10 van meest trending video’s zien we één Nederlandse verrassing staan. Op de 8ste plaats vinden we namelijk NikkieTutorials met haar video ‘I’m Coming Out’.

Naast de top 10 van gewone video’s maakte men ook een top 10 van muziekvideo’s.

Ook hiervan delen we de top 3.

Muziekvideo’s top 10

Voor de meest trending muziekvideo’s op YouTube maakte men een apart overzicht. Op de derde plek vinden we Lil Baby x 42 Dugg.

Die plek lijkt ons dik verdiend. Deze video werd namelijk op 6 mei 2020 online gezet en wist sindsdien al meer dan 186 miljoen views te scoren. Dat belooft voor de nummers 1 en 2.

De tweede plaats is voor Tekashi 6ix9ine met het nummer Gooba. De opvallende clip ging op 8 mei 2020 online en is sindsdien meer dan 640 miljoen keer bekeken.

Dit lijkt indrukwekkend, maar de winnaar scoorde liefst 1,3 miljard views met de clip die op 9 januari live ging. Dat is natuurlijk reden voor een feestje, dus zet het volume maar wat harder en feest mee met Future ft. Drake en hun song ‘Life is Good’!

De volledige top 10 kun je hier nalezen. Het is overigens de verwachting dat er later deze maand voor Nederland een apart YouTube jaaroverzicht komt.