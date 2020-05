YouTube zegt wanneer je naar bed moet gaan

Genoeg YouTube voor vandaag, tijd om te gaan slapen.

Nog even voor slapen gaan YouTube kijken in bed. Of je verliezen in video’s terwijl je nog op de bank hangt. YouTube is een geweldige, maar ook een verslavende uitvinding. Als je niet oplet zit je uren en uren te turen naar je beeldscherm.

De Amerikaanse videosite heeft een slimme oplossing bedacht om je mogelijke verslaving tegen te gaan. Op de YouTube-app (Android én iOS) zit nu een timer ingebouwd. Je kunt deze instellen op een tijd wanneer jij naar bed gaat. Dat kan bijvoorbeeld 22:00, 22:30, 23:00 of vroeger of later zijn.

Als de klok de ingestelde tijdstip slaat krijg je een notificatie van de YouTube-app. Hup, de hoogste tijd om naar bed te gaan! Een fijne aanvulling is dat je ook kunt instellen of je een herinnering wilt. Net als je alarm ’s ochtends, zul je de melding al gauw uitschakelen. Dan is het goed om een herinnering te krijgen. Want als je de notificatie blijft negeren heeft de feature inschakelen geen nut.

Google zegt de feature te hebben bedacht om je schermtijd te verminderen. Het is tegelijkertijd een beetje tegenstrijdig. Datzelfde Google verzint immers ook algoritmes om te zorgen dat jij in eerste instantie YouTube-filmpjes blijft kijken.