YouTube zet deze populaire iOS-functie vanaf nu uit

YouTube was aan het experimenteren met de beeld-in-beeld-modus in iOS, maar heeft besloten ermee te stoppen.

Veel gebruikers van de ‘picture-in-picture’ functionaliteit waren enthousiast. YouTube begon negen maanden geleden te testen en heeft nu besloten om de stekker eruit te trekken. De functie zorgde ervoor dat je een video kon bekijken, terwijl je een andere app gebruikt. Andere concurrerende apps doen dit al langer en daar is de functie geliefd.

YouTube zet populaire iOS functie uit

De streamingdienst heeft PiP op iOS ingeschakeld als een “experimentele” functie voor de app in augustus 2021. Tegen april 2022 lijkt het erop dat YouTube heeft besloten dat de functie niet de moeite waard is om te behouden. De experimentele functie, die voorheen zichtbaar was op de YouTube.com/New-pagina, is uit het zicht verwijderd. Er is ook geen optie om de functie in de app in of uit te schakelen, terwijl de website aangeeft dat deze “is uitgeschakeld”.

Sommige gebruikers kunnen toch er nog gebruik van maken, ondanks dat het uitgeschakeld is. De website 9to5Google zegt dat sommige gebruikers die de functie eerder hebben ingeschakeld, nog steeds van PiP kunnen genieten, tenminste totdat de app deze volledig uitschakelt.

Premium

Niet alle YouTube-gebruikers konden Picture-in-Picture gebruiken, aangezien het sinds de introductie in 2021 alleen beschikbaar was voor Premium-abonnees. De verwachting was dat als de premium-gebruikers het veel gebruikte, dat het wellicht naar de gratis versie zou worden uitgerold. De reden waarom YouTube de functie heeft uitgezet, is niet bekend. Veel premium-gebruikers zijn er niet blij mee, het was toch iets extra’s dat je krijgt bij een betaald abonnement.