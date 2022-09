Youtuber maait gras met laser (video)

Screenshot van de laser grasmaaier in actie.

Je kan natuurlijk een robotmaaier neerzetten, maar dat is zo old school. Wat als je die grassprieten nou eens te lijf gaat met echt zwaar geschut? Deze YouTuber koos voor een laser om gras mee te maaien. En dat ging allemaal best wel aardig. Hebben messen hun langste tijd gehad?

Grasmaaien, maar dan anders

Stel, je bent helemaal klaar met het maaien van gras. Je vindt het een stomvervelend werkje. Je binge watchet liever alle aflevering van Star Trek Voyager of, als je meer van gory fantasy houdt, Game of Thrones. Natuurlijk kan je dan een robotgrasmaaier kopen.

Maar waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan? Dat is niet het pad van een echte man. Een echte kerel gaat dit natuurlijk op de meeste legend manier aanpakken. Spraakmakend tot het einde.

En ja, wat is er dan meer onweerstaanbaar dan een levensgevaarlijke laserstraal, waarmee je die grasstengels wel even laat merken wie hier de baas is. Zoals de maker van dit filmpje al zegt: don’t try this at home. Maar grappig is het wel.

Van laser naar grasmaaier

De YouTuber RCTestflight maakte gebruik van een 40 watt laser die eigenlijk in een CNC apparaat thuishoort. Hiermee snijd je in enkele seconden door een dunne plaat hout heen. Ook grasstengels maken weinig kans tegen dit brute geweld. Wat met een 3D printer geprinte onderdelen, een stepper motor, een Arduino controller en een oude cameralens maakten de constructie compleet.

Het gaat allemaal wel een beetje trager dan met een grasmaaier met messen, maar het voordeel is dat je er niet bij hoeft te zijn terwijl de laser bruut afrekent met het opdringerige plantenrijk. Of dat je de maaier hoeft schoon te maken. En het insect dat terechtkomt in de laserstraal? Dat heeft pech gehad. Dat is de wet van de jungle.