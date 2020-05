YouTuber PewDiePie tekent een exclusieve deal

Één van de grootste YouTubers ter wereld, PewDiePie, heeft een deal te pakken.

Hij maakte nog steeds video’s op YouTube, maar of hij nog echt liefde had voor de Amerikaanse videosite? De laatste jaren maakte Felix Kjellberg, zoals PewDiePie eigenlijk heet, er geen geheim van een beetje klaar te zijn met YouTube. Niemand had ervan opgekeken als de YouTuber uiteindelijk de overstap zou maken naar een ander platform.

Dat deed hij ook. Tenminste, voor een gedeelte. Zijn video’s verschenen nog steeds op zijn kanaal. Het livestreamen verplaatste echter naar een blockchain platform genaamd DLive. Dat zat YouTube niet lekker en de site is in gesprek gegaan met de wereldberoemde videomaker.

Uit dat gesprek is een exclusieve deal voor PewDiePie naar voren gekomen. De Zweedse ondernemer en videomaker gaat exclusief streamen op YouTube in 2020 en daarna. Ook zal hij het gezicht van YouTube zijn om nieuwe dingen uit te testen, aldus Kjellberg in een reactie.

Daarmee geeft YouTube PewDiePie een tweede kans. In het verleden maakte de videomaker exclusieve content voor YouTube Premium. Zijn programma’s werden stopgezet na beschuldigingen van antisemitisme. Ook Disney wilde niet langer samenwerken met de YouTuber.

Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Inmiddels is alles weer koek en ei tussen PewDiePie en YouTube en gaan beiden nu zelfs weer een samenwerking aan. Eind goed, al goed.