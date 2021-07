Zack Snyder werkt aan vervolg Army of the Dead voor Netflix

Afbeelding via Netflix

Yes! Een ongetwijfeld bloedig vervolg komt eraan van Army of the Dead van Snyder. Netflix zal de film weer uitzenden.

Het goede nieuws kwam woensdag toen The Hollywood Reporter aankondigde dat The Stone Quarry -een productiebedrijf dat mede is opgericht door Snyder- een ‘first-look deal’ met Netflix heeft getekend. Netflix was de distributeur van Snyder’s Army of the Dead, dat op 21 mei van dit jaar werd uitgebracht.

Army of the Dead vervolg voor Netflix

Snyder werkt nu aan een vervolg van de populaire film. Volgens de The Hollywood Reporter werkt hij met een van de co- schrijvers van de eerste film, namelijk Shay Hatten. Snyder zegt: “Mijn doel en hoop is om zoveel mogelijk inhoud van hoge kwaliteit te brengen en dit op gigantische schaal te doen. Grote projecten en grote films.”

Het kan nog wel even duren, want de filmmaker werkt op dit moment aan een ander project. Wanneer dit project genaamd Rebel Moon is afgerond, kan hij aan de slag met het vervolg. Rebel Moon is een sci-fi avonturenfilm die hij ook maakt voor Netflix.

Eerste film

Army of the Dead is niet een film voor mensen met een zwakke maag. De hoofdrol wordt gespeeld door Dave Bautista en Ella Purnell. En volgt een groep mensen die een overval proberen in Las Vegas te midden van een zombie-apocalyps. Actie en bloed gegarandeerd.

De film ontving gemengde tot positieve recensies, waarbij The Hollywood Reporter opmerkte: “Er is geen gebrek aan opwinding, spanning, grappige kameraadschap, treurige verliezen, bevredigende beloningen, wendingen om de royale speelduur te vullen, met veel variatie in de bloedige ontmoetingen. De energie en vindingrijkheid die hier op alle niveaus te zien zijn – om nog maar te zwijgen van de sluwe humor – maken van Army of the Dead een geweldig episch franchisedebuut.”

Het tweede deel moet hier dus verder op in gaan en dat belooft veel goeds.