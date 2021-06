Zal de Windows 11 upgrade gratis zijn of niet? - Apparata

afbeelding via Windows Latest

Microsoft werkt hard aan Windows 11. Maar waar veel gebruikers op zitten te wachten is het antwoord op of het een gratis upgrade zal zijn of niet…

Microsoft heeft dit natuurlijk eerder gedaan. Windows 10 was de eerste grote consumentenversie ooit die gratis was. Toen konden gebruikers van Windows 7 en 8 gratis upgraden naar 10. Het leek er destijds op dat Microsoft een tijdslimiet van één jaar instelde voor deze aanbieding. Maar dat bleek niet zo te zijn, mensen met een oud besturingssysteem konden nog lang na deze deadline de upgrade downloaden.

Windows 11 upgrade gratis

De vraag nu is of de nieuwste upgrade straks ook weer gratis zal zijn. De concurrent, en dan hebben we het natuurlijk over Apple met macOS, doet dit wel. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat Microsoft weer terugkeert naar een betaaloptie voor de upgrade. Wat wel zou kunnen is dat de upgrade beperkt beschikbaar komt, aldus de website Forbes. Bijvoorbeeld alleen voor Windows 10 gebruikers.

‘Traditioneel wordt een versie-upgrade (Windows 8 naar Windows 10) gratis of met korting aangeboden aan degenen die de momenteel ondersteunde versie van het nieuwste besturingssysteem gebruiken’, zegt Michael Cherry, senior analist bij een bedrijf dat bedrijven helpt met hun Microsoft-softwareplanning.

Aansluiting

Windows 10 werd uitgebracht in 2015, de tijd gaat inderdaad snel. Dit betekent dat alle Windows 8-pc’s minstens zes jaar oud zijn. En Windows 7-systemen waarschijnlijk nog ouder. En dat kan problemen opleveren, het is hoogst onwaarschijnlijk dat het soepel zal werken op dergelijke oude hardware. Microsoft zou kunnen besluiten dat het aanmoedigen van eigenaren van deze oude systemen om een ​​gratis upgrade naar Windows 11 te doen, waarschijnlijk alleen tot frustratie of mislukking zal leiden.

Maar toch suggereren gelekte builds van de Windows 11-code dat er een upgradepad zal zijn voor gebruikers van Windows 7 en Windows 8. Dit komt er volgens een rapport over Windows Latest. Microsoft zal waarschijnlijk aanstaande donderdag bevestigen wat het plan is. Het is de moeite waard om te onthouden dat hoewel het zeer waarschijnlijk is dat Microsoft een of andere vorm van gratis upgrade-pad van Windows 10 naar Windows 11 zal aanbieden, het besturingssysteem niet gratis is.

Zoals Michael Cherry opmerkt, ‘krijgen veel consumenten nieuwe OS-versies wanneer ze een nieuw apparaat kopen. En de prijs van het OS wordt in de materiaallijst verrekend’. Microsoft moet natuurlijk wel op een of andere manier geld verdienen.