Zal Dogecoin de toekomstige munt van internet worden?

Dogecoin kan de munt van het internet worden, zeggen veel experts. Elon Musk heeft hier onder andere wel een mening over.

Afgelopen donderdag was een speciale voor Shiba Inu. Vanaf die dag is het mogelijk te handelen in deze digitale munt op Robinhood. Op die dag kwam ook een andere meme-munt aan bod. Dit kwam doordat de CEO van Robinhood Vladimir Tenev over de munt een tweet verzond. In de tweet staat of Dogecoin de toekomstige valuta kan worden van het internet.

Dogecoin munt van het internet

De Twitter-thread van Tenev kreeg veel reacties en kreeg ook reacties van de mede-oprichter van de op meme gebaseerde crypto, Billy Markus, en Elon Musk van Tesla. Elon Musk’s favoriete crypto Dogecoin (DOGE) kreeg donderdag wat aandacht nadat de Bulgaars-Amerikaanse ondernemer en Robinhood CEO, Vladimir Tenev, een thread begon over het meme-token-onderwerp. Het onderwerp begon toen Twitter in vuur en vlam stond met commentaar over het ongevraagde bod van Elon Musk om Twitter te kopen.

“Kan Doge echt de toekomstige valuta van internet en de mensen zijn?” Tenev twitterde dit donderdag. De CEO van Robinhood zei verder dat de bloktijd snel genoeg moet zijn om in minder tijd in de keten te worden opgenomen dan bij een point-of-sale (POS)-transactie.

Reactie Elon Musk

Elon Musk kwam toen met een antwoord: ‘Blokgrootte en tijd moeten gelijke tred houden met de rest van internet’. Na de Twitter-uitingen van Tenev reageerde Musk na een zeer actieve dag op Twitter voor de Tesla-topman. “6 seconden, beter gezegd als 6000 milliseconden, wat een lange tijd is voor computers, is ongeveer goed”, antwoordde Musk tegen de CEO van Robinhood.

6 seconds, better said as 6000 milliseconds, which is a long time to computers, is about right — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Musk praat al geruime tijd over de netwerkverbeteringen van Dogecoin. Vorig jaar heeft hij een paar keer kort gezegd dat het netwerk naar de massa moet schalen. In de thread van Tenev voegde Musk een reactie toe aan de mening van Markus ‘sneller, maar toch veilig, hoe beter’ en zei: ‘Precies, blokgrootte en tijd zouden gelijke tred moeten houden met de rest van internet.’