Gaan we deze ‘enge’ robots ook op onze straten zien?

Singapore Home Team Science and Technology Agency

Handhavers en politieagenten kunnen niet overal zijn. Daarom zijn er robots ontwikkeld die je in de gaten kunnen houden op straat. Goede ontwikkeling of niet?

Noem een land waar regels knetterstreng zijn en waarvoor je de bak in kan gaan voor kleine overtredingen? Juist ja, Singapore. Het land staat bekend om het hebben van strenge wetten. Ze handhaven deze dan ook nog eens met volle overtuiging. Om dat makkelijker te maken hebben ze robots ontwikkeld.

Robots die je in de gaten houden

In de nabije toekomst kan het land robots inzetten om overtreders aan te pakken. Singapore is al begonnen met het testen hiervan. De robot heet Xavier en een paar van hen patrouilleren al op de straten. De komende drie weken zullen de robots de drukte van Toa Payoh Central in de gaten houden om te zoeken naar wat de nationale autoriteiten omschrijven als “ongewenst sociaal gedrag”. Die slechte gedragingen omvatten de “samenkomst van meer dan vijf mensen”, wat in strijd is met de COVID-19-veiligheidsmaatregelen.

Het zijn voornamelijk de kleine vergrijpen waar de robot op let. Denk aan roken waar dat dit mag of fout parkeren. Het zal bijvoorbeeld patrouilleren en letten op onjuist geparkeerde fietsen. Maar ook op mobiliteitshulpmiddelen en motorfietsen die voetpaden en trottoirs gebruiken. Als de robot een van deze gedragingen detecteert, zal hij zijn commandocentrum waarschuwen en vervolgens een bijbehorend bericht op zijn scherm weergeven om het publiek te informeren.

Toekomst

Gaat wel ver zou je kunnen zeggen. In Singapore zijn ze wel gewend aan strenge wetgeving, maar of deze robots in Nederland een aanvulling zouden kunnen zijn is de vraag. Wij hebben toch een hele andere cultuur.

De machines zijn uitgerust met camera’s die hun commandocentrum 360-graden zicht kunnen bieden. Ze zijn ook in staat om foto’s te maken bij weinig licht met behulp van IR en low-light camera’s. Bovendien zal de video die ze vastleggen, worden geanalyseerd door een AI-systeem om te zoeken naar iets dat mogelijk de reactie van handhavers vereist. Om de machines in staat te stellen autonoom door de stad te navigeren, zijn ze uitgerust met sensoren waarmee ze zowel stilstaande als bewegende objecten, inclusief voetgangers en voertuigen, kunnen vermijden.