Zeiss Android-camera nu te bestellen voor 6.000 euro - Apparata

Een echte Zeiss camera, maar dan uitgerust met Android. Dat is de USP van dit model.

Als je een mooie (spiegelreflex) camera koopt, heb je zo’n klein schermpje om de stand aan te passen of om geschoten foto’s en video’s op terug te kijken. Anno 2020 werkt dat nog altijd oké, maar niet heel intuïtief.

Terwijl zelfs auto’s al uitgerust worden met Android (hallo Volvo!), kunnen camera’s toch ook niet achterblijven? Het idee van de Zeiss Android-camera is dan ook niet nieuw. Sterker nog, het concept is al jaren oud. Twee jaar geleden werd de Zeiss ZX1 officieel voorgesteld. Tot een daadwerkelijk product dat je in de winkel komen kwam het nooit. Tot nu.

Je kunt nu namelijk een bestelling plaatsen voor de Android-camera. In de Verenigde Staten hangt er een prijskaartje van 6.000 dollar aan de camera. Kijk je naar andere Amerikaanse producten, dan kun je een bijna één-op-één prijs naar euro’s vertalen. Volgens The Verge heeft B&H Photo in de VS mailtjes verstuurd naar klanten dat de Zeiss Android-camera binnenkort gekocht kan worden.

Met de ZX1 heb je met Android toegang tot Adobe Lightroom CC. Daarmee kun je zonder tussenkomst van een computer direct je foto’s bewerken. Dat gaat via het 4.3-inch LCD touchscreen. Stiekem klinkt dat al een beetje achterhaald. We leven in een wereld met 6.5-inch+ OLED smartphones met 120Hz schermen. Het is dan ook maar de vraag of het alsnog een succes gaat worden.