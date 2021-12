Zeldzaam Hamilton horloge is een knipoog naar The Matrix

Verkrijgbaar in een gelimiteerde oplage, dit nieuwe horloge. De Hamilton PSR MTX als knipoog naar The Matrix.

Eind deze maand verschijnt er na al die jaren weer een nieuw deel van The Matrix. Deel 4 brengt enkele helden van weleer, zoals Keanu Reeves als Neo en Carrie-Anne Moss als Trinity, terug naar het witte doek. Om de release van de nieuwe The Matrix te vieren heeft Hamilton de PSR MTX uitgebracht.

Hamilton en The Matrix

Het horlogemerk brengt moderne technologie in combinatie met retro. Het gaat hier om een stalen horloge met een klein LCD scherm. Op dit schermpje valt de tijd in een groene kleur af te lezen. Een perfecte knipoog naar The Matrix. Ook een knipoog naar de film is het feit dat Hamilton slechts 1.999 exemplaren van het horloge gaat maken. Precies, dat is een verwijzing naar het jaar waarin de oorspronkelijke film verscheen.

Ook de vallende codes zijn te vinden op het ontwerp van dit uurwerk. Via de website van Hamilton er meer informatie over het horloge te vinden. De prijs ligt op CHF 995.00 en het uurwerk is verkrijgbaar bij geselecteerde retailers. Het prijskaartje is omgerekend zo’n 955 euro. Een leuke aankoop voor echte diehard fans van The Matrix films.