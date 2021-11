Zeldzame Rolex Daytona nu te koop voor 280.000 euro

Het komt niet iedere dag voor dat je zomaar een exclusieve Rolex Daytona kunt kopen.

De Daytona is een zeer gewild model onder liefhebbers van horloges. Helaas zijn ze ook fors aan de prijs. Een ‘gewoon’ model, maar al helemaal als goud en andere prijzige materialen om de hoek komen kijken. Het Amerikaanse The Keystone heeft een exclusieve Rolex Daytona op voorraad. Een ieder met genoeg diepe zakken kan deze via de webshop aanschaffen.

De prijs is met 325.000 dollar niet kinderachtig. Dat is omgerekend zo’n 280.000 euro. Deze Daytona met 40mm kast is verfraaid met 18K goud en pareldiamanten. Weet je nu ook meteen waarom er zo’n krankzinnig hoge prijs gevraagd wordt voor het uurwerk. Zelfs de plekken waar normaal de getallen staan zijn vervangen voor diamanten. Zoals je mag verwachten komt het horloge met alle papieren en de originele doos.

The Keystone is gelokaliseerd in Beverly Hills. De Nederlandse aanschafprijs ligt nog hoger in verband met belastingen. Volgens de verkoper is deze Rolex Daytona nooit gedragen en daardoor nog in nieuwstaat. Besef wel dat dit geen anoniem uurwerk is om te dragen. De bling straalt er vanaf. Misschien zelfs dermate dat het bijna angstig is om hiermee over straat te lopen.