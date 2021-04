Zeldzame Superman strip levert miljoenen op - Apparata

Wow, iemand betaalde miljoenen euro’s voor een zeldzame uitgave van een Superman strip. Dat hoor je ook niet elke dag.

We weten dat zeldzame Pokémon kaarten honderdduizenden euro’s kunnen opbrengen. Maar wist je dat vergelijkbaar materiaal, zoals een stripboek, ook serieus veel geld waard kan zijn? Eigenlijk nog veel meer, zo blijkt met deze zeldzame Superman strip.

In deze uitgave van het stripboek maakt het personage Superman zijn eerste opwachting. Het gaat hier om Action Comics #1 uit 1938. Destijds werd de strip verkocht voor zo’n 10 cent. Het is nu ’s werelds meest waardevolle strip, want op een veiling was er een liefhebber die een bod uitbracht van 3,25 miljoen dollar. Dat is omgerekend zo’n 2,73 miljoen euro.

Zeldzame Superman strip

Van deze specifieke uitgave bestaan nog naar verwachting zo’n 100 exemplaren. Het geveilde exemplaar was echter nog in een uitmuntende staat, wat toch wel bijzonder is voor zo’n oud stripboek. Niet alleen de staat maakt de strip zo waardevol. Het verhaal is eigenlijk het begin van het superhelden genre dat nu zo populair is. De vorige eigenaar heeft er zo’n miljoen dollar winst op gemaakt. Hij kocht deze strip drie jaar geleden voor een lager bedrag. (via BBC)