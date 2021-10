Zeldzaam Zenith horloge nu te koop voor 21.600 euro

Maar eenmaal uitverkocht ben je aangewezen op de tweedehands markt voor dit zeldzaam en peperduur Zenith horloge.

Misschien dat een kenner het kan spotten, maar ook die moet vaak even twee keer kijken als het niet om een Rolex of een Patek Philippe gaat. Dat maakt het niet altijd minder speciaal. Zo heeft de Zwitserse horlogemaker Zenith een zeldzaam horloge in het aanbod opgenomen. En je kunt deze gewoon online, zonder tussenkomst van een verkoper, aanschaffen.

Bij zeer exclusieve horloges is het vaak zo dat je naar een winkel moet. Soms zelfs een specifieke winkel. En dan is het ook nog zo dat een goede relatie tussen verkopende partij en klant moet zijn om in aanmerking te komen voor het luxe horloge. Niet bij Zenith, want het horloge genaamd DEFY Extreme Desert is nu verkrijgbaar voor 21.600 euro.

In de Verenigde Staten is het horloge al uitverkocht. Via de Europese webshop van het Zwitserse merk kun je het uurwerk nog aanschaffen. De Zenith DEFY Extreme Desert is gemaakt in een gelimiteerde oplage van slechts 50 stuks. Dit horloge is gemaakt van titanium en heeft een druk en gecompliceerde wijzerplaat. De Extreme-reeks is sowieso niet het allergoedkoopste. Prijzen beginnen bij 17.600 euro voor deze serie bij Zenith.