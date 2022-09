Zelf Apple laptops repareren nu mogelijk

Apple maakte het zelf Apple laptops repareren niet altijd even makkelijk. Gelukkig komt daar nu verandering in en worden MacBook en MacBook Pro notebooks reparabel door consumenten.

Zelf Apple laptops repareren tot voor kort alleen voor zeer handige computeraars

Een doorslaggevend argument om te gaan voor een pc in plaats van een Apple apparaat is dat het veel makkelijker is om zelf een pc te repareren. Op de meeste pc’s zitten standaard onderdelen die ook onderling verwisselbaar zijn. Zo kan je zonder problemen een harde schijf van Seagate, moederbord van AMD en een videokaart van nVIDIA, combineren met een muis van Logitech en een solid state drive van Samsung.

Daarentegen is het aan het platform van Apple helemaal gesloten. Je kan alleen kiezen uit het zeer beperkte, en vaak dure, Apple assortiment. Zelf Apple laptops repareren zat er ook niet in.

Hackintosh

Jarenlang leidde dit tot behoorlijk wat frustraties bij liefhebbers van het merk. De Hackintosh, een door handige computerliefhebbers met losse onderdelen in elkaar gezette Apple computer, werd een begrip onder doorgewinterde hackers. Dit leidde tot juridische razzia’s vanuit de computergigant uit Californië. Geen wonder want het repareren van computers was een winstgevend businessmodel voor de Apple consumententak.

Apple maakte misbruik van deze monopoliepositie door hardware upgrades erg duur te maken. Een PC-fabrikant hoeft dat niet te proberen, want een handige computergebruiker kan vrij gemakkelijk er een nieuw geheugenbankje of harde schijf in prikken.

Zelf Apple laptops repareren met de Self Repair Kit

Nu komt gelukkig Apple steeds meer van dit beleid terug. Al is het nog steeds lastig. Het is nu mogelijk om een “self repair kit” te huren voor $ 49. Dollar, want voorlopig kan het alleen in Amerika. De bedoeling is dat Europa deze herfst ook nog aan de beurt komt. in deze “self repair kit” zit professionele Apple reparatieapparatuur die je maximaal een week mag huren. Kom je er zelf niet uit? Dan kan je naar één van de meer dan 100.000 technici over de hele wereld die in staat zijn Apples te repareren.