Zelf een slim alarm installeren met Ajax (review) - Apparata

Hoe hoog ligt de drempel om je huis veilig te maken? We zochten het uit aan de hand van een slim alarm van Ajax in een review.

Je huis beveiligen. Misschien denk je daar helemaal niet aan. “Bij mij valt toch niets te halen” denk je misschien. Die gedachte kan jij wel hebben, maar de meeste inbrekers zijn geen vrienden van je. Ze kunnen je huis bijvoorbeeld kiezen vanwege een aantrekkelijke ligging en zo heb je alsnog inbrekers over de vloer. Of ze nu iets meenemen of niet.

Inbrekers gaan niet bepaald zachtzinnig met je persoonlijke bezittingen om. Ook al heb je weinig van waarde in huis, dan kan het nog een traumatische ervaring zijn als je thuis komt. Of erger: als je nog in bed ligt. Investeren in een duur alarmsysteem kan een hoge drempel zijn. Daarom gingen we in de praktijk aan de slag met deze Ajax smart wireless security system review. De financiële drempel ligt laag en je kunt het zo duur maken als je zelf wilt.

Ajax (niet de voetbalclub of het schoonmaakmiddel) Security is een beveiligingsbedrijf dat een scala aan producten heeft. Via de webshop kun je zelf een aantal producten kiezen waarvan jij denkt dat je ze nodig hebt. Er is één centrale hub waar je de apparaten vervolgens aan koppelt. Daarnaast hebben ze ook een compleet starterspakket, mocht je twijfelen over de producten. Eenmaal gekoppeld kun je de apparaten bedienen via een app.

Voor deze review van het slimme draadloze alarmsysteem van Ajax hebben we meerdere producten getest. Het is een behoorlijk pakket, maar uit de test blijkt dat je zeker niet alles per se nodig hebt. Mijn advies voor een eengezinswoning of appartement is de Motion Camera of MotionPotect, een sirene, een Deur Detector en natuurlijk de HUB om de apparaten aan te sturen. Je bent dan voor minder dan 400 euro klaar en kunt de belangrijkste ruimten (waar inbrekers binnenkomen) beveiligen. De sirene schrikt ze af en geeft sowieso een notificatie op je smartphone. Zo kun je tijdig de autoriteiten alarmeren.

Zo werken de producten

Zelf heb ik een Motion Camera, een Deur Detector, Keypad, Keyfob en twee sirenes geïnstalleerd voor de review van het alarmsysteem van Ajax. Al deze zaken werken op een zelfstandige batterij die jaren meegaat volgens het bedrijf. Dat komt omdat ze natuurlijk niet actief zijn als het alarm niet is ingeschakeld. Bovendien hoef je geen kabels te leggen, de verbinding verloopt draadloos via WiFi. De Keypad en Keyfob heb je uiteindelijk niet echt nodig. Het alarmsysteem kun je eenvoudig uit- en inschakelen via de app aan de hand van een persoonlijk code.

Via de app kun je de status van alle gekoppelde apparaten apart bekijken. Bijvoorbeeld hoe de verbinding is en hoe het zit met de batterijduur. Ook kun je ze los van elkaar testen. Pas wel op met het testen van de sirene, die maakt echt een rotherrie, zo ontdekte ik tijdens de Ajax slim alarm review.

De Motion Camera waarschuwt niet alleen, maar helpt ook echt om de indringer op beeld vast te leggen. Zodra er een beweging is geconstateerd maakt de camera losse foto’s van elkaar. Deze worden direct naar je telefoon gestuurd zodat je kunt kijken wat er aan de hand is. De kwaliteit van het beeld is gemiddeld. Alleen als een persoon dicht bij staat en echt in de camera kijkt is je foto scherp. Rent de indringer door je huis, dan is het fluiten naar een goede foto. Je hoeft niet bang te zijn dat huisdieren de Motion Camera laten afgaan. De camera is slim genoeg om onderscheid te kunnen maken tussen mens en dier. Een kat of hond die door het beeld loopt laat de camera dus niet afgaan als het alarm is ingeschakeld.

De Deur Detector, die je ook bij een open raam kunt plaatsen, legt vast als er een opening heeft plaatsgevonden. Dit product bestaat uit twee onderdelen die je bij de deur of raamopening plaatst. Deze producten staan door middel van een magneet met elkaar in verbinding. Gaat het raam of de deur open, dan verliest de Deur Detector zijn magnetische verbinding en gaat het alarm af. Ook hier krijg je weer een notificatie van op je smartphone. De app geeft precies aan welk onderdeel een beweging detecteert. Zo weet je in welke ruimte er sprake is van een indringer.

Het plaatsen, installeren en koppelen van de apparaten met de hub was echt heel makkelijk. Zelfs als je niet handig bent met tech is het een fluitje van een cent. Je kunt het vergelijken met het instellen van een internet modem. Eigenlijk nog makkelijker, want de app helpt je stap voor stap.

Nu ben ik een doodgewone consument. Wil je het groter aanpakken of ben je een zakelijke gebruiker, dan kun je producten koppelen aan een centraal beveiligingssysteem. De apparatuur van het merk valt in Graad 2 (graad 1 t/m 4) als het gaat om beveiligingssystemen. Dat betekent dat de producten bestand zijn tegen ervaren aanvallers met speciale apparatuur.

Conclusie

Voor deze review van een Ajax slim alarm wilde ik ontdekken of de drempel hoog ligt om je huis te beveiligen. Ik ben erachter gekomen dat juist het tegenovergestelde is. De installatie en het gebruik is eenvoudig. Bovendien geeft het een gerust gevoel als je van huis gaat en via de app het alarm inschakelt. Zo weet je honderd procent dat er geen vreemde in je huis is als jij er niet bent.

Ajax benadrukt dat een installatie professioneel dient te gebeuren om vals alarm te voorkomen. Verder adviseert het bedrijf om de producten aan te schaffen bij geautoriseerde dealers in verband met de garantie en technische assistentie.