Zelf foto’s uploaden en wegen toevoegen in Google Maps - Apparata

Google

Google heeft nieuwe manieren geïntroduceerd waarop je zelf kan bijdragen aan Maps. Wat en hoe, wij weten het.

De techgigant heeft drie manieren bedacht waarop je kan helpen om de Maps– app nog informatiever te maken. Maar ook nauwkeuriger, en dat is wel zo fijn in een tijd waar mensen eerst plaatsen online checken voordat ze er naar toe gaan. Hierom moedigt Google iedereen aan om meer recensies achter te laten over lokale bedrijven. Dit doen ze met een ‘challenge’.

‘Local Love Challange’

Zo heet de opdracht en de komende maanden kunnen mensen hieraan meedoen. Dan moet je wel een Android-apparaat hebben en in de VS wonen. Dat is jammer, maar wellicht rolt Google het hier in de toekomst ook uit. In de VS kunnen deelnemers in ieder geval behalve beoordelingen en recensies achterlaten, ook de informatie van een restaurant, zoals de openingstijden, bevestigen of bijwerken.

Foto’s uploaden in Google Maps

Dat is toch wel gaaf, eigen foto’s uploaden na een etentje in een restaurant zodat mensen die kunnen zien. Naast het plaatsen van een foto, kan je ook een korte tekst achterlaten. Bijvoorbeeld om te laten zien dat je bij een restaurant ook buiten kan eten. Of dat de gevel helemaal aangepast is. Dit alles kan zonder dat je verplicht een beoordeling moet achterlaten. Dit maakt de drempel om te posten toch lager.

Straten toevoegen

Ten slotte gaat Google het mogelijk maken om kaartwijzigingen te rapporteren met een desktopbewerkingstool. Daarmee kan je kaarten aanpassen door ‘bewerken’ te kiezen in het zijmenu. Ook kan je met deze tool de richting van een weg wijzigen, onjuiste wegen verwijderen en opnieuw toevoegen. Een nieuwe naam geven aan de weg is vervolgens ook mogelijk, als de informatie niet meer klopt.

Dit is natuurlijk wel riskant, straks gaat iedereen voor de lol wijzigingen aanbrengen. Google zal dus vermoedelijk wegupdates onderzoeken voordat ze gepubliceerd worden. Het bedrijf zal de functie de aankomende maand in 80 landen beschikbaar maken.