Zelf je Samsung Galaxy smartphone samenstellen

Een zo goed als unieke Samsung Galaxy smartphone. Zodat je echt iets anders hebt dan de rest. Dat kan met de Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

In Nederland is Samsung het populairste merk onder Android smartphones. Als jij dus een Galaxy S22 hebt, is de kans groot dat je vrienden er ook wel eentje hebben. Heel origineel ben je er dus niet mee. Je kunt een ander merk uitproberen, maar er zijn ook nog de Flip en Fold modellen. Kleine kans dat je vrienden er zo’n eentje hebben. Al helemaal niet de nieuwe Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

Want deze Samsung is door het Zuid-Koreaanse techbedrijf aangekondigd. Het is voor het eerst dat klanten de mogelijkheid krijgen een Samsung Galaxy smartphone naar eigen smaak te configureren. Je hebt geen keuze uit twee, drie of vier kleuren. Nee, er is keuze uit maar lieft 49 combinaties. Zo weet je zeker dat je iets unieks hebt. Natuurlijk zal er iemand anders op de wereld rondlopen met dezelfde configuratie, maar die loop jij niet tegen het lijf. Althans, de kans is heel klein.

Dan het slechte nieuws. Je bent op import aangewezen als je deze smartphone echt wil hebben. Samsung lanceert de Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition namelijk niet in Nederland. De telefoon komt beschikbaar in de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Australië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.