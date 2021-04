Zelfbenoemde Bitcoin-uitvinder gaat op oorlogspad en start rechtszaak - Apparata

De zelfbenoemde Bitcoin- uitvinder Craig Steven Wright is op oorlogspad omdat hij Satoshi Nakamoto is. Althans dat zegt hij zelf, maar is het echt zo?

Wie heeft Bitcoin nou bedacht? Tsja, daar gaan nog steeds veel verhalen over. Craig Steven Wright weet het zeker, hij is de bedenker van de populaire digitale munt. Dit beweert de ‘Bitcoin- uitvinder’ al lange tijd en hij heeft nu groen licht gekregen van het Hooggerechtshof van Londen om een rechtszaak te beginnen.

Auteursrecht

De zelfbenoemde Bitcoin- uitvinder gaat een rechtszaak aanspannen wegens inbreuk op het auteursrecht. Dit gaat hij doen tegen de uitgever van de bitcoin.org website. Wright is namelijk van mening dat hij de oorspronkelijke penvoerder is van de ‘whitepaper’ van de cryptocurrency. Deze whitepaper staat op de desbetreffende website, vandaar de rechtszaak tegen de website.

Een whitepaper -een witboek dus- is een document waarin een idee wordt beschreven. Het is niet enkel en alleen bij technologiebedrijven gebruikelijk, ook bijvoorbeeld overheden maken gebruik hiervan. In het witboek staat hoe een technologie, en of/ product een bepaald probleem oplost. Het wordt gebruikt om mensen te overtuigen van een idee en oplossing, maar ook om investeerders aan te trekken of het eerste recht te claimen op een bepaalde technologie. Dat laatste moet dan tevens juridisch dichtgetimmerd worden.

Groen licht voor rechtszaak van ‘Bitcoin- uitvinder’

Nu heeft het Hooggerechtshof van Londen dus het groene licht gegeven voor Wright om een rechtszaak te starten en dat is wel wat. Het witboek is geschreven in 2008 en heeft de titel: ‘A peer-to-Peer Electronic Cash System’. De echte kenners van Bitcoin weten dat dit stuk geschreven is door Satoshi Nakamoto, dit is echter een pseudoniem. Er gaan wel allerlei geruchten, maar niemand weet zeker wie er achter deze naam schuilt. Wright zegt dus dat hij het is.

Het witboek staat op bitcoin.org, maar wie de eigenaren daar weer van zijn is onbekend. De beheerder staat bekend als ‘Cobra’, maar daar schiet je niet veel mee op. Wel reageerde de beheerder in januari op de brief van de advocaten van Wright. Hierin staat dat Satoshi Nakamoto een bekende openbare PGP-sleutel heeft, en dat als Wright wil bewijzen dat hij het is, hij deze sleutel moet gebruiken. Maar omdat Wright nu toestemming heeft gekregen om een claim in te dienen, is het aan Cobra om hun identiteit te onthullen, om hiermee de claim te verdedigen. Kleine kans dat dit gaat gebeuren, maar dan kan het zomaar zijn dat de claim in het voordeel van Wright kan uitvallen…