Zelfs Apple verkoopt nu PlayStation 5 accessoires - Apparata

Apple heeft de PlayStation 5 DualSense controller opgenomen in de webshop. Maar er is wel een twist.

De PlayStation 5 DualSense controller werkt met meerdere apparaten, echt niet alleen voor de console zelf. Zo kun je er ook mee gamen op een iOS-apparaat of een Apple TV via een Bluetooth verbinding. Daar heb je meteen de verklaring van Apple om de controller nu zelf ook te te gaan verkopen. De twist is dat de controller voorlopig alleen in de Amerikaanse webshop wordt verkocht. In de Nederlandse digitale Apple Store konden we de controller niet vinden.

De PlayStation 5 DualSense controller verkoopt Apple voor de adviesprijs. Amerikanen kunnen de PS5 accessoire enkel digitaal kopen. Ophalen in een Apple winkel is er vooralsnog niet bij. In tegenstelling tot de console zelf, zijn PlayStation 5 accessoires wel gewoon overal goed verkrijgbaar. Binnen Apple Arcade zijn duizenden games te vinden die een controller ondersteunen.

Of Amerikanen er goed aan doen om de PlayStation 5 DualSense controller bij Apple te kopen is nog maar de vraag. Terwijl Apple de adviesprijs hanteert, zijn er genoeg prijsvechters die de controller met een scherper prijskaartje aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan webshop Amazon. Of de controller ook ooit via Apple in Nederland verkocht gaat worden is niet bekend.