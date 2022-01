Zelfs de grote banken gaan om en zien wat in crypto’s

Het is zover, zelfs de grote banken geven toe dat crypto’s niet zullen verdwijnen en zien er de voordelen van in.

De ‘old school’ banken die eigenlijk altijd de dienst uitmaken gaan om. Lloyd Blankfein, een voormalige CEO van Goldman Sachs die nu de senior voorzitter van het bedrijf is, zegt dat zijn kijk op cryptocurrency evolueert. “Ik kijk naar de crypto en het gebeurt”, voegde hij eraan toe.

Banken en crypto’s

Blankfein is iemand met veel macht. Hij was van 2006 tot september 2018 voorzitter en CEO van Goldman Sachs en bleef voorzitter tot december 2018. Hij is nu senior voorzitter van de Goldman Sachs Group. Hem werd gevraagd of zijn kijk op cryptocurrency is veranderd gezien de huidige marktomstandigheden en traditionele banken beginnen met het aanbieden van cryptodiensten. Denk hierbij aan handel en bewaring.

De directeur van Goldman antwoordde: Kijk, mijn kijk erop evolueert… Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik denk dat het belangrijk is om het heden te kunnen voorspellen, zoals: ‘Wat gebeurt er?’ En ik kijk naar de crypto, en het is gebeurt. Hij verduidelijkte het nog even: “Als een pragmaticus en iemand die niet alleen sceptisch is over de markt, maar ook sceptisch over mijn eigen opvattingen, probeer ik aan boord te komen en te erkennen dat ik niet alles weet. Vreemde dingen, dingen waarvan ik denk dat ze vreemd zijn, gebeuren echt.”

Cryptomarkt

De markten zijn de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald. Maar dat is ook op de aandelenmarkt, dan wel niet zo dramatisch. Maar volgens de oud- CEO groeien er hele ecosystemen om de digitale markt heen. Wat veel voordelen met zich mee brengt en kansen om geld te verdienen. Tevens ziet hij de voordelen van onmiddellijke overdrachten en vermindering van kredietrisico en alle voordelen van blockchain.