Zelfs James Bond is niet veilig voor corona!

Welke gadget is bestand tegen het virus?





De tech-industrie, virtuele winkels en zelfs Bond, James Bond worden geteisterd door het coronavirus. De laatste tijd worden allerlei grote evenementen en gebeurtenissen afgelast uit angst voor het virus. Nu ook James Bond’s 25e film, No Time To Die.

Zelfs de Britse badass is niet opgewassen tegen het virus; de laatste uiting van Daniel Craig als James Bond stond eigenlijk gepland voor begin april van dit jaar. Nu laat het officiële Twitter-kanaal van JB weten dat MGM heeft besloten de film uit te stellen naar de winter van 2020. November, om precies te zijn.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

No Time To Die is de eerste grote Hollywood-film die zich iets aantrekt van de gekte rondom het virus. Het is natuurlijk compleet absurd om een première af te zeggen vanwege het virus en al helemaal om het vervolgens ruim een half jaar later pas te organiseren. Het lijkt er ergens een beetje op dat de film is uitgesteld omdat hij niet af/goed genoeg is waarbij het virus als excuus gebruikt wordt.

Wat de reden ook is, fanblog MI6-HQ schreef al een open brief naar de studio met de titel ‘No Time For Indecision’, geen tijd voor besluiteloosheid. Hier werd al opgeroepen om de release uit te stellen. Gelukt, maar hoeveel mensen hierdoor gered zullen worden moet nog blijken. Waarschijnlijk maakt daarentegen in het grote geheel geen zak uit..

Goed, ergens in november check je dus Die Another Day in de bios. Uh, No Time To Die, bedoel ik natuurlijk.

Foto © 20th Century Fox

Lees ook: Alles van James Bond naar deze Nederlandse streamingdienst