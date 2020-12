Zelfs Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt geen oplader (gelekt) - Apparata

Zelfs de peperdure Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt naar verluidt geen oplader. Een beetje karig voor een smartphone van €1400, nietwaar?

Alle lekker wijzer erop dat de Samsung Galaxy S21-serie een regelrechte topper gaat worden. Daar staat dan ook (zoals gewend bij de vlaggenschepen van Samsung) een stevige prijs tegenover. Dan zou je verwachten dat zoiets kleins als een oplader wel bij het totaalplaatje inbegrepen zou zijn. Maar niets is minder waar. Lekkers bevestigen dat zelfs de €1400 kostende Samsung Galaxy S21 Ultra geen oplader mee krijgt.

Geen oplader voor Samsung Galaxy S21 Ultra

Er gaan al langer geruchten rond dat Samsung Apple achterna gaat wat betreft gierigheid. Die laatste schrapt namelijk de brick uit het peperdure smartphone-pakket. Het lijkt erop dat Samsung volgt, zo meldt WinFuture.

Dat zou betekenen dat de S21-reeks de meest kale samenstelling ooit krijgt. De door bevat naar verluidt een smartphone (uiteraard) en een USB-C kabel. Daar blijft het wel een beetje bij.

Maar zou het niet logisch zijn dat de peperdure Samsung Galaxy S21 Ultra in elk geval een oplader mee krijgt? Het is immers niet de kabel zelf, maar die brick die snelladen van naar verluidt 45 Watt mogelijk maakt. Er zitten ondertussen ook al geen gratis in-ear oortjes meer bij de smartphone, dus al met al behoorlijk karig als we de lekkers mogen geloven.

Nu beweren bedrijven als Apple en Samsung hiermee milieubewust te zijn; klanten hebben al een oplader dus zij zouden deze niet hoeven te leveren. Daar zal iedereen achter kunnen staan, als het toestel ook daadwerkelijk goedkoper was geworden. Laat Samsung en Apple juist daar struikelen; de toestellen worden nog steeds duurder.

Daarnaast gaat technologie harder vooruit dat Samsung’s principes. Gebruikers die een Galaxy S20 hadden daargelaten, heeft iedere oudere Samsung S-smartphone maximaal 25W snelladen. Ofwel, ook al hebben een oude brick liggen, dan nog kunnen eigenaren van bijvoorbeeld de Galaxy S21 Ultra niet de volle oplaadcapaciteit benutten met een oude oplader.

