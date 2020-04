Zendmast in Brabant in de fik na achterlijk corona-complot

Een bizar verhaal over brandstichting, 5G en het coronavirus.





Er gaat een hoop nepnieuws rond op het internet nu er een wereldwijde crisis gaande is. Een mysterieus virus teistert ons allemaal en volgens wat uitzonderlijk intelligente pyromanen, heeft dat niets met het eten van rauwe vleermuizen te maken. Neen, de boosdoener is T-Mobile met dat verdomde 5G.

Complottheorie

Voordat je een hoedje van aluminiumfolie maakt en de juiste brandstof gaat zoeken voor het in de hens zetten van 5G zendmasten, dit is natuurlijk onzin. Even wat achtergrond voor dit absurde verhaal.

Afgelopen werd een zendmast in Groot-Brittannië in brand gestoken, zo meldt de BBC. Het zou gaat om een 5G zendmast die in brand werd gestoken door complotdenkers. 5G zou volgens een verhaal dat rondgaat op sociale media bijdragen aan de coronacrisis.

Volgens sommigen zou de nieuwe cellulaire technologie bijdragen aan een slecht immuunsysteem. Andere complotdenkers beweren dat 5G gebruikt wordt om volgende ‘doelwitten’ voor corona te selecteren.

Ik weet dat het voor onze doelgroep niet nodig is, maar laat ik toch even ingaan op de inhoudelijke integriteit van deze theorieën. Allereerst is 5G een gloednieuwe technologie die hoogstens hier en daar getest wordt. Knap dat er met die incidentele zendmast een wereldwijde pandemie ontketend kan worden. Daarnaast sterven voornamelijk ouderen aan het virus. Ik hoef geen onderzoek aan te halen om te weten dat 5G juist bij die doelgroep niet echt in gebruik is… smartphones in het algemeen, zelfs. Ook is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat 5G ook maar iets van effect heeft op het immuunsysteem. En ja, dat is onderzocht naar aanleiding van deze ongein.

Zendmast in Brabant

Nu meldt de NOS dat er ook in Nederland een zendmast in de hens is gezet. In het Brabantse Deurne werd een 5G mast van netwerkbedrijf Cellnex Telecom in brand gezet. Op de bijbehorende elektriciteitskast werden de woorden ‘Fuck 5G’ geschreven.

Het is officieel niet duidelijk of de tekst in verband staat met de brand en of de zendmast echt door brandstichting is beschadigd. Maar het is wel heel toevallig dat dezelfde leus ook in het Verenigd Koninkrijk werd gevonden bij een vergelijkbare brandstichting. Ook concludeert de netwerkbeheerder dat de brand inderdaad van buitenaf kwam en niet binnen in de kast is ontstaan.

Cellnex Telecom gaat aangifte doen.