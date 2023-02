Zenpet Feeder, om je huisdier te voeren als je niet thuis bent

Niemand om op Fikkie of Minoes te passen, maar je wilt toch een dag of wat van huis? Een Braziliaanse startup heeft dé oplossing bedacht, de Zenpet Feeder.

Je huisdier voeren via je smartphone. Het kan. Met de Zenpet Feeder.

Het idee achter de Zenpet Feeder

Het idee is even simpel als doeltreffend. Voerautomaten bestaan al langer, maar alleen jij, als baasje van je huisdier, weet precies wanneer je hondje of poes wil eten. Dus als je van huis bent, wil je natuurlijk ook zien of en wanneer je huisdier eet en of alles goed met je kleine bontjas gaat.

Voor huisdierbezitters die wel eens van huis zijn, en dat zijn er natuurlijk best wel veel, wil je dus een voederautomaat die je via je smartphone kan bedienen. Het goede nieuws is, die is er.

Ook een drinkfontein met afstandsbediening

De Zenpet Feeder is compleet met een app voor op een smartphone, waarmee je het apparaat kan bedienen. Ook al ben je aan de andere kant van de wereld, zolang er maar een internetverbinding is.

Behalve de Zenpet Feeder is er ook een drinkfontein die je op commando met water kan laten vullen. Hiermee kan je er zeker van zijn dat je huisdier altijd over fris water beschikt. Vooral voor katten, die vaak slecht drinken, is dat natuurlijk belangrijk.

Het is niet bekend of de startup al een plan heeft ontwikkeld om een automatische kattenbak of een hondenuitlaatrobot te ontwikkelen. Want dat is natuurlijk best wel een dingetje als je langer dan een dag van huis bent.

Waar kan je deze producten kopen?

Helaas is de fabrikant alleen actief in Brazilië en lijkt het product nog in de opstartfase te zijn. Het is mij niet gelukt om een verkoopadres te vinden in of buiten Brazilië. Er zijn, minder geavanceerde, alternatieven te vinden op bol.com, zowel voor de automatische feeder als voor de drinkbak. Deze kosten tussen de €50 en de € 100.

Meer informatie over de producten vind je op de site van de fabrikant. Helaas alleen in het Portugees. Spreek je een aardig woordje Latijn, Frans of Spaans, dan is de site redelijk goed te begrijpen.