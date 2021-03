Zet de officiële OnePlus 9 releasedatum maar in je agenda! - Apparata

Foto @OnePlus

In een prachtige teaser trailer kondigt OnePlus officieel de aankomende 9-serie aan, inclusief releasedatum én Hasselblad-samenwerking.

Zoals OnePlus wel vaker doet, kondigde het Chinese merk begin deze maand de aankondiging van de aankondiging van de OnePlus 9 aan. Die aankondiging is nu hier, inclusief een prachtige teaser trailer. Zet 23 maart maar alvast in je agenda, want dat is de officiële releasedatum van de OnePlus 9.

OnePlus 9 releasedatum en teaser

Uit de nieuwe trailer en een persbericht blijkt dat OnePlus de aankomende 9-serie dus voor dinsdag 23 om 15:00 Nederlandse tijd heeft gepland. Er is ondertussen een hoop informatie gelekt over de aankomende vlaggenschepen.

Wel weten we nu officieel dat Hasselblad een partner van OnePlus is. In een persbericht verklaren de twee dat ze een langdurige samenwerking aan gaan. Voor de OnePlus 9 betekent dat een gigantische lens van het Zweedse cameramerk.

Dankzij de combinatie van de hoogwaardige hardware van OnePlus en de rijke esthetische kennis van Hasselblad op het vlak van traditionele fotografie, weet ik zeker dat de OnePlus 9-serie een grote sprong vooruit zal zijn in ons vermogen om een premium flagshipcamera aan te bieden Pete Lau in het persbericht

Dat alles gaat dus gepaard met een prachtige teaser trailer die de OnePlus 9 releasedatum en Hasselblad-samenwerking aankondigt. Aan het einde krijgen we zelfs een sneak peek van het toestel zelf te zien. Die lijkt verrassend veel op de reeds gelekte foto’s, dus we mogen daaruit opmaken dat ook de gelekte specs aardig in de buurt zullen komen.