Ziekmakend filmpje laat zien hoe het is om uit een centrifuge te worden geschoten

SpinLaunch

En dat met 1.600 kilometer per uur. Dit is te zien in een filmpje hoe een soort van centrifuge dit voor elkaar krijgt.

De ruimtevaart industrie zoekt al langere tijd naar alternatieven om satellieten de ruimte in te krijgen. De Californische startup SpinLaunch voerde onlangs de achtste demonstratie uit van zijn suborbitale massaversneller. Maar in tegenstelling tot eerdere tests was dit vluchtvoertuig uitgerust met een camera aan boord, die een ongekend zicht op de lancering op grote hoogte bood.

Filmpje lancering uit centrifuge

Het projectiel draait enorm, bijna ziekmakend om naar te kijken. Deze laatste test vond plaats op vrijdag 22 april in de 33 meter lange suborbitale massaversneller van het bedrijf in de woestijn van New Mexico. Dergelijke tests worden routine voor SpinLaunch, met de eerste demonstratie van het kinetische lanceersysteem afgelopen oktober. Deze keer deed het bedrijf echter iets nieuws door een camera of “optische lading” vast te maken aan het 10 voet lange (3 meter) projectiel.

Op beelden van de camera aan boord is te zien hoe het projectiel vanaf het kinetische lanceersysteem omhoog raast met snelheden van meer dan 1600 kilometer per uur. De vlucht duurde 82 seconden, gedurende welke tijd het testvoertuig een hoogte bereikte van meer dan 25.000 voet (7.620 meter), volgens David Wrenn, vice-president technologie bij SpinLaunch.

Draaien

Als je naar de video kijkt, kun je zien dat de lanceerfaciliteit snel uit het zicht verdwijnt terwijl het projectiel snel opstijgt. Het draaien – genoeg om je misselijk te maken – maakt deel uit van het ontwerp. De vinnen van het testvoertuig “zijn licht gekanteld om een ​​spin te veroorzaken en extra stabiliteit tijdens de vlucht te bieden”, legt Wrenn uit, die zegt dat het net een kogel is wanneer deze uit een geweer wordt afgevuurd.