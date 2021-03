Zien: Hilarische reclame over switchen naar Google Pixel - Apparata

Mocht je bijzonder gestrest zijn over hoe je kunt overstappen naar een Google Pixel-smartphone, dan heeft Google de perfecte, hilarische reclame voor je.

Google lanceert een hilarische nieuwe reclame die je op ludieke wijze moet overhalen om over te stappen op een Pixel-smartphone. De onderstaande video neemt tegelijkertijd de fixatie op mindfulness op de hak, maar geeft ook handige instructies. Of het veel gebruikers zal overtuigen is nog maar de vraag. Het filmpje zal echter sowieso velen aan het lachen maken.

Lachen om Google Pixel reclame

Mindfulness is een trend die voor sommigen ‘zweverig’ is, terwijl het voor anderen ontzettend kan helpen. YouTubers hebben dat ook wel door en posten massaal veel te serieuze meditatievideos om lekker zen van te worden. Google neemt deze filmpjes op de hak met een eigen reclame, compleet met watervallen, een rustgevende stem en begrippen als ‘rust’, ‘kalm’ en natuurlijk ‘Pixel’.

In de reclame staat het switchen naar een Pixel-smartphone centraal. Het moet volgens Google ontzettend gemakkelijk zijn om je nieuwe telefoon te voorzien van je ‘duizenden latte-kiekjes’. Daar zit overigens wat in; Android maakt het bijzonder gemakkelijk om – zelfs tussen verschillende merken – al je data en instellingen over te zetten.

De uiteindelijke boodschap is dus duidelijk: kalmeer, laat Google het werk doen en geniet van mooie, ietwat generieke shots van de natuur. Voor je het weet kun je je nieuwe Pixel gebruiken. Ook al heb je geen smartphone van Google, dan nog werkt deze rustgevende instructievideo op zo veel meer vlakken. “Denk maar niet aan hoe het werkt. Het is sneller voorbij dan je zult denken. Doe je ogen dicht als dat helpt.”

