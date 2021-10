Zien: Intel lanceert meest gênante anti-Apple reclame tot nu toe

Apple krijgt vaker de volle laag van Intel, maar tot nu toe was een moddergooiende reclame nog nooit zo ongemakkelijk en nietszeggend als deze.

Intel is niet vies van een lastercampagne hier en daar. De chipbakker werd recentelijk aan de kant geschoven door Apple na een tumultueus partnerschap. Sinds Apple eigen M1-processoren maakt in plaats van chips van Intel koopt, is die laatste een beetje gekwetst. Dusdanig gekwetst, dat het marketingteam van het bedrijf ervoor koos om de meest gênante lastercampagne ooit te lanceren.

Intel dist zichzelf met anti-Apple-reclame

Het idee achter de reclamecampagne is als volgt. Intel nodigt toegewijde Apple-fanaten uit om feedback te geven op de producten van de techgigant. Wat de deelnemers niet weten, is dat er stiekem een bestaande laptop van Intel zelf beschreven wordt, die aan het einde onthuld wordt. En kijk eens, de Apple-fans zijn plots “overdonderd” door Intel’s tech.

Tenminste, op papier werkt het zo. In werkelijkheid heeft iedereen en zijn moeder gigantische twijfels bij een reclame zoals dit. Zijn de deelnemers gewoon acteurs? Wat werd de mensen verteld voordat ze de ruimte betraden? Dachten ze dat ze mee moesten spelen met een Apple-promotie? Hoeveel deelnemers zijn er wel niet uitgeknipt omdat ze totaal niets met de onzin die Intel verkoopt wilden dealen?

Kortom, het is duidelijk dat Intel met de onzinnige reclame gewoon Apple probeert belachelijk te maken. In het proces maakt het zichzelf ook belachelijk. Niemand gelooft wat er in het filmpje gebeurt en al is het echt, wat zegt het dan precies? Moet je per se een dubbel touchscreen hebben om fan van een merk te kunnen zijn? Het briljante aan de gênante stunt is daarentegen wel dat iedereen het filmpje massaal bekritiseert. En laat Intel nou net op deze manier extra blootstelling krijgen.