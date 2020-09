Zien: met dit simpele schild wordt je onzichtbaar - Apparata

Simpele vinding zorgt ervoor dat je, net als in de film, onzichtbaar wordt.

In films kan er van alles. Een van de dingen die altijd tot de verbeelding spreekt is onzichtbaar worden. Steeds vaker zien we dat trucages die normaal alleen in films voorkomen ook in de huiskamer toegepast worden. Een YouTuber heeft nu een manier gevonden waarbij je op een simpele manier onzichtbaar kunt worden of voorwerpen onzichtbaar kunt maken. Wij laten het zien en vertellen het geheim van de smid.

Onzichtbaar met dit eenvoudige schild

Een Amerikaanse YouTuber zag een manier waarop mensen onzichtbaar konden worden gemaakt. Deze oplossing is echter bedoeld voor het leger en niet voor particulieren te kopen. Hij ging op zoek naar een manier om zichzelf onzichtbaar te maken. Met niet te moeilijk denken bedacht hij een oplossing die, eerlijk is eerlijk, nog niet perfect is, maar goed genoeg is voor de nodige practical jokes. In dit filmpje zie je hoe je diverse voorwerpen en jezelf onzichtbaar kunt maken.

Video can’t be found

Zo eenvoudig maak je jezelf of een voorwerp onzichtbaar

Het schild bestaat uit een lenticulaire lens. Dezelfde lens wordt gebruikt in brillen voor mensen die verziend zijn. Door de lens onder de juiste hoek te bollen weerkaatst de lens het beeld niet recht maar onder een hoek. Doordat de lens de vele stralen schuin weerkaatst ontstaat er een gebied dat niet weerkaatst wordt, maar overlapt wordt door de weerkaatsing van andere gebieden onder de lens. Het deel dat niet weerkaatst wordt is daarmee onzichtbaar.

Op die manier kun je, afhankelijk van de grootte van de lens, (delen van) voorwerpen of zelfs jezelf onzichtbaar maken. Zoals je in het filmpje ziet is er genoeg inspiratie voor een leuke practical joke of het foppen van de hond. Zoals je ziet werkt de truc niet met de beveiligingscamera. Door de hoogte ontstaat een andere hoek en deze zorgt ervoor dat de weerkaatsing niet goed verbergt.

Onzichtbaarheid en andere filmtrucs binnen bereik

YouTuber Chris Ramsay verwacht dat deze vinding de droom van ‘onzichtbaarheid’ dichterbij brengt en dat zou goed kunnen. Men experimenteert immers al genoeg. Zo probeert Japan zelfs hele treinen onzichtbaar te maken. Ook hier is natuurlijk geen sprake van echte onzichtbaarheid maar een optische illusie. Als de technologie om onzichtbaar te worden geperfectioneerd wordt ontstaan er bijzondere mogelijkheden. Zo zagen we al dat je, net als in de film, met een beetje hulp kunt vliegen. Combineer zo’n optie met een goed werkend onzichtbaarheidsschild en het scenario voor jouw eigen film is niet ver weg meer.

Bron: Techeblog