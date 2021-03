Zien: Netflix dropt trailer hitserie Lupin deel 2 - Apparata

Foto @Emmanuel Guimier/Netflix

Lupin is een van de populairste Netflix Originals van dit moment en fans kunnen niet wachten op deel 2. Je checkt hier alvast de eerste trailer.

Begin dit jaar kwam Netflix uit het niets met hitserie Lupin op de proppen. Eigenlijk klopte alles aan de show, behalve het feit dat seizoen 1 in twee delen werd opgedeeld. Momenteel staan de eerste 5 afleveringen online en check je deel 2 van Netflix’ Lupin zoals aangekondigd deze zomer. We krijgen nu alvast een spicy nieuwe trailer te zien die onthult wat we kunnen verwachten.

Netflix’ Lupin deel 2

Spoiler alert voor deel 1 van Lupin

Het eerste deel van Lupin eindigde eerder dit jaar met een flinke cliffhanger. Terwijl Assane, beter bekend als de titulaire Lupin, met zijn ex en hun zoon, Raoul, op vakantie gaat, wordt zijn zoon gekidnapt. Kijkers weten op dat moment al dat Hubert Pelligrini achter de kidnapping zit.

Pelligrini, zo leren we in het eerste deel, zit ook achter de dood van Lupin’s vader én die van talloze andere onschuldigen. Naast het openbaren van Pelligrini als wereldwijde schurk, heeft Lupin dus ook twee persoonlijke redenen om de rijke Fransman terug te pakken.

Deel twee van Lupin zal dan ook om die wraak gaan. Lupin lijkt wederom zijn soepele vermommingen en nonchalante fratsen te gaan gebruiken. Tegelijkertijd staat er dit keer wel heel erg veel op het spel, namelijk het leven van zijn zoon.

Je check de volledige trailer van Netflix’ Lupin deel 2 hieronder.