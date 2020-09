Zien: Netflix comeback voor legendarische presentator - Apparata

De meest geïmiteerde presentator van De Benelux maakt reportage over Undercover.

Undercover is een formidabel succesvolle Vlaams-Nederlandse Netflix Original. Nu het tweede seizoen op het punt van beginnen staat pakt men dan ook flink uit qua promotie. Deze keer zien we een legendarische presentator opduiken. Met zijn zijn kenmerkende stem en karakteristieke openingszin maakt hij een special over Undercover. Ben jij benieuwd wie het is?

Paul Jambers maakt: Jambers gaat undercover

In een speciale remake van de bijzondere show ‘Jambers’ gaat Paul Jambers in stijl op zoek naar de man achter Freddy Bouman. Zo ontstaat een ‘Jambers’ over seizoen 1. Het opmerkelijke filmpje zie je hierna.

Veel bingewatchers kijken verbaasd en verheugd op. Paul Jambers was immers voor velen een cultheld. Zijn hese stem en samenzweerderige toon blijken nog steeds niet veranderd. Toch verdween Jambers al langer geleden van de (Nederlandse) tv. Daarom een korte terugblik.

Waar kennen we Paul Jambers van?

Paul Jambers maakte in de jaren ’90 en ’00 indringende reportages over bizarre mensen uit Vlaanderen. Zijn unieke stem en kenmerkende intro: “overdag is hij een gewone…, maar ’s avonds…” zijn vaak nagedaan. Daarbij werden veel mensen uit zijn shows zelf bekende Vlamingen. In deze clip zie je de spraakmakende gasten en bijzondere onderwerpen die hij behandelde.

Door dit programma werd Jambers een cultfiguur. Zou hij bij Netflix terugkomen?

Undercover komt met een (vervelende) verrassing

De hitserie Undercover is vanaf 6 september terug voor het tweede seizoen, maar niet zoals je gewend bent. Netflix zet namelijk niet de hele serie online. In plaats daarvan houdt de streamer je in spanning met 2 uitzendingen per week. De verrassingen van Undercover zijn dus niet altijd om te lachen. Natuurlijk zijn we wel benieuwd!

