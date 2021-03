Zien: nieuw AirPods Pro ‘Jump’ filmpje van Apple - Apparata

Apple

Nu te zien in een filmpje van Apple: de nieuwe AirPods Pro ‘Jump’. Twee features staan centraal!

Apple vernieuwt continue haar producten. Of het nou gaat om de nieuwe iPhone of de vernieuwde AirPods, het bedrijf staat nooit stil. En daar heeft de techgigant natuurlijk ook mede het enorme succes aan te danken.

‘Jump’

In het filmpje dat vandaag door Apple online is gezet staan de Airpods centraal. De advertentie -want dat is het eigenlijk- heet ‘Jump’, waarin de actieve ruisonderdrukking en transparantie van de oordopjes op een best wel creatieve en mooie manier worden benadrukt.

In het filmpje zien we een man door een stad lopen. Gaandeweg springt hij touwtje op verschillende plekken met steeds weer een andere setting. Bijvoorbeeld op een luidruchtige bouwplaats. Dit alles op het nummer “Fallin ‘Apart” van Young Franco. Alles ziet er gelikt uit, zoals we Apple kennen.

Turn the word into your playground with AirPods Pro

Dit is de slogan van het filmpje. Vrij vertaald: ‘Verander de wereld in je speeltuin met AirPods Pro’. Check het hier en ervaar of het filmpje dit gevoel bij je oproept.

Het is wel opvallend dat Apple nu met deze advertentie komt. De geruchtenmachine draait op volle toeren over de derde generatie van de AirPods. Deze zouden volgens meerdere bronnen deze maand nog uitkomen. De nieuwe generatie ziet er vermoedelijk (bijna) hetzelfde uit als de huidige AirPods Pro, maar dan met korte stelen (de iconische staafjes) en een kleinere behuizing. Maar deze ‘oude’ generatie heeft niet precies dezelfde functie voor actieve ruisonderdrukking.

Tevens melden meerdere analisten en andere bronnen dicht bij het vuur, dat Apple aan een nieuwe versie van de AirPods Pro werkt die helemaal geen staafjes meer heeft. Dat zou wel het design compleet veranderen, we zijn in ieder geval benieuwd.