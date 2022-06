Zien: Samsung Galaxy Z Flip 3 overleeft marteltest van 143 uur

Hoe lang kan de Samsung Galaxy Z Flip 3 een marteltest doorstaan? Tenminste 143 uur en 418.502 keer open en dicht gaan! Tenminste…

Iedereen die nog twijfels heeft bij een opvouwbare smartphone kan dat gerust laten gaan. Dat blijkt maar weer uit een marteltest van maar liefst 143 uur waarbij YouTuber Mrkeybrd de Samsung Galaxy Z Flip 3 maar liefst 418.502 keer open en dicht vouwde. En zelfs na een onmenselijke hoeveelheid vouwen lijkt de clamshell smartphone nog hartstikke prima te werken. Alleen het scharnier werd in die tijd een beetje moe.

Samsung Galaxy Z Flip 3 marteltest

Iedereen weet het ongetwijfeld nog; de Galaxy Fold was de eerste mainstream opvouwbare smartphone en die ging letterlijk binnen de eerste dag kapot. Na meerdere generaties en twee vormfactors lijkt Samsung zijn lesje wel geleerd te hebben.

De Galaxy Z Flip 3 is bij normaal gebruik simpelweg niet kapot te krijgen. Het apparaat overleefde over een periode van bijna 6 dagen continue de vouwbeweging, uitgevoerd door mensen! Dat is een belangrijke nuance, gezien we allemaal wel geloven dat een robot de clamshell iedere keer perfect kan open- en dichtklappen. Maar mensen zijn inaccuraat en daarmee wat lastig voor tech te verdragen.

Niet de Samsung Galaxy Z Flip 3, zo blijkt uit de niet gesponsorde marteltest. Hoewel de smartphone niet meer lekker dicht blijft en ook niet helemaal recht meer opengeklapt kan blijven, doet het scherm het nog gewoon prima.

Dat is opvallend, aangezien Samsung zelf aangeeft dat het toestel maximaal 200.000 keer opgeklapt kan worden. Dat staat gelijk aan grofweg 5 jaar gebruik, met 100 open- en dichtbewegingen per dag. In werkelijkheid is het scherm bij dubbel die tijd nog niet stuk.