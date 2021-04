Ziggo: Het is definitief klaar met analoge TV in Nederland - Apparata

De overstap van analoge TV naar digitale televisie in Nederland is klaar wat Ziggo betreft. De provider deed enkele jaren over de omschakeling.

Ziggo heeft vanaf deze week officieel alle analoge TV-aansluitingen in Nederland vervangen met het digitale netwerk. De afgelopen jaren is de provider druk bezig geweest om het ouderwetse netwerk te vervangen. Dat gebeurde in kleine stappen en is nu afgerond. Alle 3,9 miljoen klanten van Ziggo kijken nu digitaal naar de beeldbuis.

Analoge TV in Nederland is niet meer

In een blogpost maakt Ziggo de definitieve overstap van analoog naar digitaal bekend. In 2018 startte de provider met het project. Ze hielpen gebruikers toen regio voor regio met het overstappen naar digitale televisie. Dat kost de klanten daarentegen (in elk geval direct) niets extra’s wat betreft abonnementskosten. Het is overigens niet bekend hoeveel gebruikers in Nederland nog gebruikmaakten van analoge TV bij Ziggo. Hetzelfde geldt ook voor de andere providers.

De overstap van analoge televisie is overigens niet alleen handig voor klanten die nog op de ouderwetse manier TV ontvingen. Ziggo maakt hiermee namelijk ook bandbreedte vrij. Dat is nodig voor het aankomende data over cable service interface specification (docsis) 3.1. Dit nieuwe standaard moet de download- en uploadsnelheid vertienvoudigen. Daarvoor is uiteraard ‘ruimte’ nodig op het netwerk.