Ziggo hoeft klanten die illegaal films downloaden niet te verraden - Apparata

Een klap in het gezicht voor Dutch FilmWorks vandaag. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat Ziggo geen klanten hoeft te verraden die illegaal films of series downloaden.

Het is al jaren een kat en muisspel voor organisaties als Dutch FilmWorks en Stichting Brein. De organisaties willen mensen aanpakken die illegaal beschermde content downloaden. Denk aan films, series of muziek, wat via torrents wordt gedownload. Een manier om dit soort mensen aan te pakken is als de internetprovider hen in de kraag vat. Maar providers zitten er helemaal niet op te wachten om hun eigen klanten beet te pakken.

illegaal films downloaden

En daarom stapte Dutch FilmWorks naar de rechter. Uiteindelijk kwam de zaak bij de Hoge Raad, maar de uitspraak van vandaag valt in het nadeel van Dutch FilmWorks. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat Ziggo helemaal geen klanten hoeft uit te lichten door download gegevens door te spelen. Tevens een overwinning voor een stukje anoniem internetten, wat steeds moeilijker aan het worden is.

Ondanks de komst van diensten als Netflix en Disney+ is piraterij nog altijd springlevend. Een doorn in het oog van partijen als Dutch FilmWorks en Stichting Brein die het belang van auteursrechten beschermen. Overigens is het illegaal downloaden van films en series daadwerkelijk strafbaar in Nederland en staat er een boete op. Het risico dat je tegen de lamp loopt is echter klein.