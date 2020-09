Ziggo supersnel internet in Rotterdam is niet perfect - Apparata

Ziggo is maar wat trots op het feit dat ze nu supersnel internet ook aanbieden in Rotterdam en omgeving. Het is echter niet perfect.

Wat eigenlijk al begin dit jaar had moeten gebeuren is uiteindelijk nu toch werkelijkheid geworden. Vanaf vandaag zijn Rotterdam, Vlaardingen, Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland aangesloten op het gigabit internet van Ziggo. Door het coronavirus werd de uitrol stilgelegd. Eind juli is het internetbedrijf weer begonnen met de uitrol in Hoogvliet.

De uitrol is onderdeel van een landelijk plan van internet van Ziggo. Het bedrijf wil in anderhalf jaar heel Nederland aan gigabit-snelheden helpen. Dat doet Ziggo via het bestaande vaste netwerk. Dit voorkomt irritante graafwerkzaamheden in je straat, maar kent ook nadelen. Het netwerk maakt voor 97 procent gebruik van glasvezel, de overige vier procent verloopt via de coax kabel. Hierdoor kan Ziggo heel trots spreken over een downloadsnelheid van 1 gigabit per seconde, maar de uploadsnelheid is met 50 50Mbit/s alles behalve snel.

Bestanden downloaden via bijvoorbeeld WeTransfer verloopt razendsnel. Maar een video uploaden op YouTube of datzelfde WeTransfer is nog steeds langzaam. Ook al zit je aangesloten op dat GigaNet.

Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen en Wageningen zijn de volgende steden waar Ziggo het snelle internet gaat uitrollen. Ziggo sluit wel af met een opsteker voor het internet. Het bedrijf heeft de ambitie om uiteindelijk ook die uploadsnelheid omhoog te gooien.