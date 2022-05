Ziggo verhoogt prijzen met tientallen euro’s

Vanaf 1 juli verhoogt Ziggo de prijzen, de verhoging mag je gerust als fors omschrijven.

Het loont om ieder jaar eens je abonnementen onder de loep te nemen. Stiekem kunnen de prijsverhogingen van energie, telecom, Netflix. internet en ga zo maar door best aantikken. Kritisch overstappen naar een goedkopere aanbieder is dan helemaal niet zo gek.

Ziggo heeft bekendgemaakt per 1 juli 2022 de prijzen te verhogen. Het Alles-in-1 Start pakket gaat 3,50 euro per maand in prijs omhoog. Dat komt neer op 42 euro per jaar! Bestaande klanten die geen trek hebben in deze verhoging krijgen tot 1 juli de tijd om het abonnement op te zeggen.

Snelheidsverhoging

Klanten betalen niet alleen meer, maar krijgen er ook wat voor terug. Zo verhoogde Ziggo recent de downloadsnelheid met 33 procent. Maar goed, daar betaal je dus wel voor. En dan kun je jezelf afvragen of die prijsverhoging de toegenomen downloadsnelheid het ook waard is.

Ziggo past naast de prijzen ook algemene voorwaarden aan

Om te voorkomen dat bestaande abonnees jaarlijks weglopen past Ziggo de algemene voorwaarden aan, merkte Prijsvergelijker Breedbandwinkel op. De jaarlijkse prijswijzigingen worden nu opgenomen in de Algemene Voorwaarden van het bedrijf. Ook volgend jaar kun je gewoon weer een prijsverhoging verwachten bij Ziggo.